The Persistence : une date de sortie en avance pour le jeu de tir et d'horreur

En juillet 2018, Firesprite Games lançait sur PlayStation 4 The Persistence, un jeu de tir et d'horreur qui était alors uniquement jouable en réalité virtuelle avec le PS VR. Mais le studio veut rendre accessible son titre à davantage de joueurs et va prochainement lancer un portage sur les autres plateformes et sans VR, qui devait arriver dans le courant de l'été.

Mais finalement, l'attente ne sera pas aussi longue, la date de sortie de The Persistence est fixée au 21 mai sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4, cette fois jouable sans le PS VR. Le titre sera uniquement disponible en version numérique, une édition physique doit voir le jour par la suite sur consoles, mais l'éditeur Perp Games n'a pas encore de date de lancement précise à cause de la pandémie de COVID-19.

Pour rappel, The Persistence est un jeu de tir à la première personne orienté vers l'horreur avec des mécanismes de rogue-like prenant place dans un vaisseau spatial dérivant vers un trou noir. Le joueur y incarne un agent de sécurité devant affronter des membres d'équipages clonés après un incident sur le Réplicateur du navire.