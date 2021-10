Marvel's Guardians of the Galaxy : nouvelle bande-annonce pour la version PC

Dans quelques semaines sortira Marvel's Guardians of the Galaxy, nouveau jeu d'action développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix. Les studios sont de retour cette semaine avec une nouvelle bande-annonce, entièrement dédiée à la version pour ordinateurs de leur jeu :

Sur PC, Marvel's Guardians of the Galaxy bénéficiera donc du ray-tracing en temps réel, du NVIDIA DLSS pour améliorer les performances, de l'illumination diffuse, du HDR et du large gamut de couleurs, ainsi que d'une résolution jusqu'en 8K. Si vous n'avez pas la bonne machine, le titre sera pour rappel jouable via GeForce NOW dès son lancement.

La date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est fixée au 26 octobre 2021, vous pouvez précommander le jeu à 49,99 € sur Amazon.

