The Precinct dévoile sa date de sortie avec une Édition limitée en précommande

Attendu en fin d'année dernière, The Precinct a finalement pris un peu de retard. Le jeu de Kwalee et Fallen Tree redonne enfin de ses nouvelles aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, dévoilant au passage la date de sortie. Bonne nouvelle, l'attente ne sera plus très longue.

The Precinct sortira le 13 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Microids vient de lancer les précommandes d'une édition physique limitée pour consoles, qui inclura le jeu, un fourreau, un steelbook, la bande originale (numérique...) et une carte de la ville avec les emplacements des objets à collectionner, comme à la belle époque des Grand Theft Auto. Contrairement aux jeux de Rockstar, The Precinct nous placera du côté de la police, voici une présentation du titre :

Vous incarnez l'agent Nick Cordell Jr. Jeune flic fraîchement diplômé de l'Académie, vous vous retrouvez en première ligne pour protéger les citoyens d'Averno. Plongez dans un monde mêlant courses-poursuites intenses et criminalité tentaculaire dans une ambiance digne des films néo-noirs des années 1980. Défendez vos concitoyens tout en faisant de votre mieux pour élucider le mystère entourant l'assassinat de votre père, tombé alors qu'il était en service. Des rues hostiles



Véritable ode aux classiques du cinéma policier, The Precinct combine simulation policière et jeu d'action spectaculaire. Patrouillez dans les rues et répondez aux demandes d'intervention pour combattre les petits malfrats comme les caïds du crime. Choisissez bien votre stratégie lors de courses-poursuites et de fusillades effrénées. Plongez au cœur d'une lutte de pouvoir entre les gangs d'Averno, une ville animée qui est la scène de nombreux crimes de toutes sortes, allant de la simple infraction de stationnement aux braquages de banque, en passant par les rodéos urbains et le trafic de drogue. Des courses poursuites palpitantes



Foncez à travers la ville lors de courses-poursuites en voiture ou en hélicoptère, et poursuivez vos cibles dans des ruelles tortueuses afin de les traîner devant la justice. Pas besoin de faire cavalier seul : vous êtes épaulé par l'élite d'Averno et son système de renfort avancé qui vous permettra de faire appel à des voitures de police, des barrages routiers, des herses, et bien plus encore. Une ville qui ne dort jamais



Explorez les bas-fonds criminels en perpétuelle ébullition d'Averno. Des cadres dynamiques aux sans-abris, des vendeurs à la sauvette aux chauffeurs de taxis enragés, des cités ouvrières aux quartiers des affaires... votre juridiction s'étend à toute la ville. Poursuivez les criminels dans des allées lugubres éclairées au néon, des rues détrempées par la pluie et de grands parcs délabrés, tous soumis à un cycle jour/nuit et des conditions météorologiques évolutives. Découvrez la côte Est des années 1980 dans toute sa splendeur néon-noire.

Vous pouvez précommander The Precinct en Édition limitée à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.