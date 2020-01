The Surge 2 : une bande-annonce virulente pour la sortie du DLC The Kraken et de la Premium Edition

Pour ceux qui attendaient que l'aventure The Surge 2 soit complète pour s'y intéresser, le moment est venu.

C'est ce jeudi qu'est sorti The Kraken, l'unique extension scénarisée du Season Pass du jeu de Deck13 Interactive. Direction le VBS Krakow pour découvrir des ennemis, armes et armures originaux dans un navire rempli de dangers. Une bande-annonce vient ponctuer le lancement de cet ultime DLC, avec un petit aperçu du monstre qui donne son nom à l'aventure, mais la vidéo a néanmoins un autre but.



Elle se concentre en effet sur l'ensemble du jeu pour nous rappeler la disponibilité simultanée de la Premium Edition sur PC, PS4 et Xbox One. Le coffret numérique renferme bien évidemment le jeu de base, et tous ses DLC : The Kraken donc, ainsi que le pack d'armes Public Enemy et le pack d'armures Jericho's Legacy.