The Surge 2 : l'extension The Kraken et une Premium Edition datées avec une première bande-annonce à l'ambiance 90s assumée

Suite à son lancement en septembre 2019, The Surge 2 a eu droit à deux DLC, les packs Public Enemy Weapon et Jericho's Legacy, réunis dans un Season Pass dont l'ultime contenu n'est autre qu'une extension attendue en ce mois de janvier 2020, The Kraken.

C'est donc en toute logique que Focus Home Interactive et Deck13 ont partagé une première bande-annonce faisant office de teaser pour ce contenu scénaristique, dévoilant au passage à quelle date nous pourrons en profiter. L'attente sera de courte durée, puisque The Kraken débarquera dans les boutiques en ligne la semaine prochaine, le 14 janvier pour les possesseurs du Season Pass et le 16 en achat séparé. L'ambiance futuriste du jeu de base se mêlera à un retour aux années 90 avec le nouveau quartier servant de zone de jeu, avec même quelques références cinématographiques bien senties.

The Surge 2 29,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 29,99€. L'extension The Kraken viendra enrichir le jeu de base avec des heures de contenu à découvrir à travers un tout nouveau district, avec de nouveaux ennemis à terrasser et de nouvelles armes et armures à looter et à équiper. Plongez au cœur du VBS Krakow, un énigmatique porte-avions décommissionné et converti en refuge pour élites fortunées. Affrontez pirates et robots au coeur d'étranges quartiers résidentiels et découvrez la vérité cachée derrière leur sérénité de façade.

Pour terminer, une Premium Edition numérique verra elle aussi le jour le 16 janvier, regroupant tout le contenu de The Surge 2, dont cette extension, soit une bonne occasion de découvrir cet Action-RPG.

Lire aussi : TEST de The Surge 2 : Deck13 Interactive monte tout doucement en puissance