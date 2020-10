The Walking Dead Onslaught : 8 conseils avant de mettre votre PS VR sur la tête

The Walking Dead Onslaught a vu le jour sur PlayStation 4 le 29 septembre dernier. Pour les joueurs qui ont envie de craquer, le studio Survios livre quelques conseils pour bien survivre dans cet univers flippant et oppressant. Le Product Marketing Manager exprime quelques mots avant tout chose.

Bonjour à tous ! Ici Survios. Afin de vous aider à vous y préparer, nous voulions vous donner quelques astuces que chaque survivant doit connaître avant de rentrer dans ce monde apocalyptique en réalité virtuelle.

The Walking Dead Onslaught est le sixième titre PS VR de Survios. Vous retrouverez nos meilleures mécaniques et nos meilleures innovations tirées des titres précédents tels que Raw Data, Creed: Rise to Glory et Sprint Vector. Dans The Walking Dead Onslaught, les joueurs peuvent incarner Rick, Michonne, Daryl et Carol. Ils doivent obtenir des ressources pour reconstruire Alexandria, refonder une communauté et se préparer à affronter les hordes de rôdeurs qui leur barrent la route.