Theatrhythm Final Bar Line : un inévitable pack de DLC Final Fantasy XVI annoncé avec des sons endiablés

En début d'année, Square Enix a sorti Theatrhythm Final Bar Line sur PS4 et Switch, un nouveau jeu de rythme signé indieszero que nous avons adoré et dont le contenu était de base gargantuesque (385 pistes), avec en prime pour les fans désireux d'en avoir encore plus une édition Deluxe en rajoutant 27 et pas moins de trois Passes saisonniers pour prolonger le plaisir, vendus 14,99 € chacun, proposant plusieurs vagues d'ajouts au fil des mois liés à d'autres jeux et licences de l'éditeur, dont les packs peuvent d'ailleurs être achetés séparément. Tous étaient connus sauf le dernier attendu le 1er novembre 2023, qui sera placé sous le signe de Final Fantasy XVI !

C'est en parallèle des annonces de la PAX West concernant l'Action-RPG que la nouvelle a été communiquée, nous dévoilant les 11 compositions qui viendront nous mettre au défi. La sélection est plus que solide et devrait ravir les mélomanes.

Season Pass Vol. 3 Pack Final Fantasy XVI - 1er novembre My Star

Hide, Hideaway

To Sail Forbidden Seas

Away

Control

Titan Lost

Ascension

The Riddle

Logos

Find the Flame

No Risk, No Reward

Pour les curieux souhaitant voir en un coup d'œil tous les DLC déjà parus ou à venir, vous trouverez leur liste en page suivante.

Theatrhythm Final Bar Line est sinon vendu 59,99 € à la Fnac dans son édition standard.

Lire aussi : TEST Theatrhythm Final Bar Line : 35 ans de virtuosité célébrés en rythme