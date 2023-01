Theatrhythm Final Bar Line : une démo gratuite imminente pour le jeu de rythme des 35 ans de Final Fantasy

Square Enix va fêter les 35 ans de sa saga favorite avec Theatrhythm Final Bar Line, un nouveau jeu de rythme avec un catalogue initial de pas moins de 385 musiques issues des principaux épisodes et de spin-offs en tout genre. Pour faire durer le plaisir, une Digital Deluxe Edition ajoute 27 morceaux exclusifs et un Pass Saisonnier 1 inclut 30 autres titres, tandis que la Premium Digital Deluxe Edition amène en plus les Pass Saisonnier 2 et 3, portant le total de chansons jouables à 502. Ces compositions bonus sont issues d'autres licences de l'éditeur : la première vague de DLC sera ainsi composée de deux SaGa Series Pack, d'un LIVE A LIVE Pack, d'un The World Ends with You Series Pack et d'un NieR Series Pack, à venir d'ici le 12 avril.

Même si le concept de Theatrhythm Final Bar Line n'a rien d'original par rapport aux précédents épisodes, certains auraient peut-être envie de l'essayer avant de l'acheter. C'est pourquoi Square Enix vient d'annoncer la sortie d'une démo gratuite ce 1er février 2023 sur PS4 et Switch, qui ne sera pas radine : elle comprendra pas moins de 30 Battle Music Stage, Field Music Stage et Event Music Stage jouables, listés ci-dessous.

Final Fantasy II The Rebel Army (BMS)

Battle 1 (BMS)

Town (FMS)

Main Theme (FMS) Final Fantasy V Main Theme of Final Fantasy V (BMS)

Four Hearts (FMS)

Battle 1 (BMS)

Battle 2 (BMS)

Mambo de Chocobo (FMS)

Harvest (FMS) Final Fantasy VII Opening – Bombing Mission (BMS)

Let the Battles Begin! (BMS)

Fight On! (BMS)

The Chase (FMS)

Main Theme of Final Fantasy VII (FMS) Final Fantasy XIII Defiers of Fate (BMS)

Saber’s Edge (BMS)

Blinded by Light (BMS)

March of the Dreadnoughts (FMS)

Desperate Struggle (BMS) Final Fantasy XIV Hard to Miss (BMS)

On Westerly Winds (FMS)

The Land Breathes (BMS)

Serenity (FMS)

Torn from the Heavens (BMS)

To the Sun (FMS)

Nemesis (BMS) Final Fantasy XV Stand Your Ground (BMS)

The Fight Is On! (BMS)

APOCALYPSIS NOCTIS (Uncovered Trailer) (BMS)

La date de sortie de Theatrhythm Final Bar Line n'a toujours pas bougé : elle est toujours fixée au 16 février 2023 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € à la Fnac.