Theatrhythm Final Bar Line : un nouveau jeu de rythme Final Fantasy au contenu généreux annoncé sur Switch

Cela faisait plusieurs années que Square Enix ne nous avait pas fait vibrer avec un Theatrhythm Final Fantasy. Il va fêter les 35 ans de la saga comme il se doit avec un épisode spécial appelé Theatrhythm Final Bar Line, à venir en exclusivité sur Nintendo Switch l'année prochaine.

Il contiendra 385 musiques classées par épisode, pour nous permettre de revivre la série en chansons. Il nous invitera aussi à jouer en coopération locale avec le mode Style Duo, et même jusqu'à 4 en ligne avec le mode Combat Multi en Ligne.

Un jeu d'action rythmique rempli de 385 morceaux de musique soigneusement sélectionnés dans toute la série FINAL FANTASY. ♪ Les musiques de FINAL FANTASY réunies au sein d’un même jeu

Comprend les titres populaires de 46 jeux différents, avec les dernières musiques de FFI à FFXV dans la série principale, ainsi que des titres de remakes, spin-offs et différents CD de bandes originales. Revivez les batailles palpitantes et les émotions fortes avec de superbes musiques et vidéos. ♪ Abandonnez-vous dans le rythme

Appuyez sur les boutons en rythme avec la musique pour faire correspondre les déclencheurs qui se déplacent à travers l'écran sur 3 types de scènes différentes. Avec des commandes faciles à apprendre et quatre niveaux de difficulté différents, tout le monde peut s'amuser immédiatement. Prend également en charge le jeu à plusieurs à l'aide d'une manette Joy-Con. ♪ Multijoueur en ligne jusqu'à 4 joueurs

Des batailles multijoueur en ligne où tout le monde joue ensemble ! Interrompez les plans des autres joueurs et utilisez intelligemment vos capacités d'explosions pour renverser la situation et remporter la victoire. N'oubliez pas d'échanger les ProfiCartes une fois la bataille terminée ! ♪ Constituez l'équipe de vos rêves avec un total de 104 personnages à choisir

Découvrez les versions mignonnes de nombreux personnages et monstres classiques de la série pendant que des combats passionnants de RPG se déroulent parallèlement à l'action en rythme. Constituez et renforcez votre équipe pour passer à l'étape suivante. ♪ Profitez de la musique et des vidéos à votre guise

Le jeu propose également des modes lecteur de musique et théâtre qui vous permettent d'apprécier les musiques et les cinématiques que vous avez collectées sans avoir à vous soucier du rythme du jeu. * Les ensembles contenant le jeu Theatrhythm Final Bar Line et du contenu supplémentaire sont également disponibles avec la Theatrhythm Final Bar Line Digital Deluxe Edition et la Theatrhythm Final Bar Line Premium Digital Deluxe Edition. Faites attention à ne pas faire d'achats en double.

Sa date de sortie est d'ores et déjà fixée au 16 février 2023, et les précommandes ouvriront dans la journée, avec une Digital Deluxe Edition ajoutant 27 musiques spéciales et le Pass Saisonnier 1 pour un total de 442 morceaux, et une Premium Digital Deluxe Edition comprenant tous les Pass Saisonniers pour un total de 502 titres. Les DLC payants comprendront des pistes issues des franchises SaGa, NieR, Octopath Traveler et Live a Live.