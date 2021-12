Tiny Tina's Wonderlands : les classes Frappaclysmique et Défouromage introduites en vidéo, de multiples personnages et lieux du scénario présentés

La folle promotion de Tiny Tina's Wonderlands se poursuit. Ainsi, une semaine après sa dernière bande-annonce totalement déjantée pour les Game Awards 2021, le spin-off de la licence Borderlands prenant place dans l'univers délirant de Bunkers & Badasses est de retour, pour une nouvelle présentation des classes que nous pourrons utiliser avec notre personnage entièrement personnalisable. Après le Trucidomancien (Trucidopathe) et le Brr-Zerkers, place désormais aux Frappaclysmique et Armagicien (Défouromage) !

La première est un guerrier maniant le marteau et écrasant tout sur son passage (les joueurs de Destiny nomment ça un Titan !), accompagné d'un adorable dragon et capable de faire revenir son arme tel Thor avec Mjöllnir. La seconde fait tout simplement office de mage maniant des armes à feu et capable de jeter des sorts avec ses deux mains, l'ambidextrie permettant de réaliser des combos en un claquement de doigts !

Les Armagiciens allient sorts et armes à feu. Capables d'équiper deux sorts, ils possèdent la capacité Réseau de sorts, qui augmente les dégâts des sorts et la cadence de tir quand ils lancent des sorts ou rechargent. Ils peuvent ainsi alterner sans problème entre différentes façons d'infliger des dégâts. Si un ennemi leur donne du fil à retordre, leur capacité Métamorphose leur permet de le neutraliser en le changeant en skouton inoffensif.

Qu'ils enchaînent les sorts ou fassent pleuvoir les balles, les Armagiciens savent qu'en ces terres, on ne survit qu'à la force de ses armes et de sa magie. Contrairement à la plupart des gens qui utilisent les armes à feu de manière classique, ils se servent de ces dernières pour canaliser leur énergie magique : armes et sorts opèrent en symbiose pour un résultat dévastateur. De plus, ils peuvent changer leurs ennemis en animaux sans défense, ce qui est super marrant.

Les Frappaclysmiques se concentrent sur les dégâts de feu et de foudre. Leur Aura draconique confère au groupe entier un bonus aux dégâts de feu, entre autres choses. Ils peuvent lancer leur marteau spectral en direction des ennemis pour les foudroyer, ou le frapper au sol pour créer une énorme onde enflammée. Quant à leur fidèle wyverne, elle fond sur les ennemis avec son souffle ardent et ses griffes acérées.

Un long article façon Journal des développeurs a également été mis en ligne sur le site officiel, nous offrant quelques informations complémentaires sur le jeu. Sont ainsi présentés Valentine et Frette, déjà aperçus dans le dernier trailer et qui accompagneront notre personnage, la Main du destin, mais aussi le Seigneur Dragon, le grand vilain du jeu. Vous pouvez retrouver leurs descriptions en page suivante, ainsi que celles de Mike le Paladin, la reine Étalon du Cul (eh oui) et Monsieur Torgue, en plus de celles des ennemis. Si les lieux où nous mènera l'aventure vous intéressent, ça se passe en page 3.

Les armes aux éléments interchangeables sont aussi évoquées, promettant encore plus de délire que dans les Borderlands tout en conservant l'essence même des looter shooters de Gearbox. Enfin, ce sont les équipements et certains éléments visuels dont il est question, le tout avec des commentaires pour bien comprendre les intentions de l'équipe de développement.

En tant que meilleur Maître du Bunker au monde, Tina sait pertinemment que planter le décor ne suffit pas pour offrir une session de jeu de rôle épique. Concevoir un royaume déjanté comme le sien est certes un excellent point de départ, mais pour une aventure haletante, il faut : un groupe de héros soudé, des armes et de la magie dévastatrices, et des forces du mal à n'en plus finir menées par un méchant diabolique cherchant à asservir le monde !

Tina a planifié sa campagne survoltée et c'est vous, Main du destin, qui en tiendrez les rênes pour tenter d'empêcher le royaume de courir à sa perte. Elle a posé le cadre et les enjeux, mais c'est à vous que revient la lourde tâche de sauver le monde.

Installez-vous confortablement pour ce nouveau numéro de la série Journal des développeurs de Tiny Tina's Wonderlands, où vous trouverez des tonnes d'informations sur divers aspects du jeu de la part de nos chers dévs. Dans cette édition, nous nous intéresserons à vos camarades de tablée qui jouent à vos côtés, au grand méchant qui se dresse sur votre route, le Seigneur Dragon, et à l'arsenal hallucinant qui vous aidera dans votre quête.

AUTOUR DE LA TABLE

Comme dans tout jeu de plateau qui se respecte, le jeu de rôle dans Bunkers & Brutasses est une entreprise collective. Car après tout, les quêtes n'en sont que plus épiques lorsque vous êtes un groupe d'aventuriers ayant chacun leurs propres motivations et personnalités, au risque de créer parfois des dissensions. Dans Tiny Tina's Wonderlands, deux camarades de table vous accompagnent : Valentine et Frette, deux voyageurs dont le vaisseau s'est écrasé et qui ont sauté sur l'occasion de se joindre à la campagne imprévisible de Tina.

« Tina est omniprésente », confie Sam Winkler, responsable scénario sur Tiny Tina's Wonderlands. « Elle est partout dans le jeu. À chacune de vos tribulations, on sent clairement son influence, que ce soit pour vous aider ou pour vous mettre au défi. Mais on s'est dit que s'il n'y avait qu'elle et vous en tête-à-tête, ce serait sans doute un peu monotone. »

Pour rendre votre aventure encore plus passionnante, Valentine et Frette seront donc de la partie. Ils réagissent en temps réel aux frasques de Tina, et sont notoirement connus pour leurs divergences d'opinions quant à la marche à suivre.

Valentine ne connaît pas bien les règles de B&B, mais il compense ses lacunes par un courage et une détermination sans faille, ce qui selon lui est bien plus important. Frette est son exacte opposée : elle maîtrise les règles de B&B sur le bout des doigts et cherchera par tous les moyens à optimiser son personnage pour devenir une véritable machine à tuer, sans vraiment s'intéresser à l'aspect jeu de rôle. L'un comme l'autre émettront toutes sortes de suggestions au fil de vos aventures, et vos décisions ne manqueront pas tantôt de les ravir et tantôt de les agacer.

« Frette et Valentine ne sont pas là pour vous donner des ordres, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel », explique Sam. « En tant que Main du destin, l'intégralité des choix vous revient entièrement. Frette et Valentine vous soumettront certaines idées et pourront vous conseiller, et ils n'hésiteront pas à faire part de leur satisfaction ou de leur mécontentement en fonction de vos choix. On cherchait avant tout à les utiliser comme ressort comique et à refléter les différentes dynamiques qui peuvent s'opérer autour de ces tables, aussi bien entre les joueurs qu'avec le maître du jeu. Ils permettent également de ponctuer la narration de par leurs commentaires, et donc de la rendre plus vivante. »

Les rôles d'angelot et de diablotin sur vos épaules que jouent ces deux-là capturent l'essence si unique du jeu de rôle entre amis qui se réunissent ; une magie qui s'opère hélas de moins en moins depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé la planète.

« Je me revois discuter des thèmes à aborder avec l'équipe à l'été 2020, moment où on se sentait tous très déconnectés et extrêmement isolés », relate Sam. « Tout le monde cherchait différentes manières de garder le contact avec les gens, aussi bien professionnellement que dans la vie privée. Et une phrase est souvent revenue dans bon nombre de mes groupes d'amis : "On s'est mis aux jeux de plateau en ligne." Ces jeux ont permis de recréer du lien pour pas mal de gens qui se sentaient coupés du monde. Avec Tiny Tina's Wonderlands, on voulait souligner l'importance des jeux de plateau pour créer ce lien, et mettre en scène nos héros comme un groupe d'amis qui ne tomberont pas forcément d'accord sur tout, mais s'amusent quand même ensemble et cherchent tous à profiter de cette expérience collaborative. Et les désirs parfois conflictuels des uns et des autres feront naître des histoires absolument incroyables que personne n'aurait pu prévoir. »

SEIGNEUR DRAGON, À NOUS DEUX

Tous les aventuriers souhaitent faire leurs preuves face à un redoutable ennemi ; c'est pourquoi Tina vous confronte à son méchant le plus emblématique : le Seigneur Dragon, un puissant nécromancien qui en veut à l'univers tout entier (et pas de chance pour vous, vous en faites partie). « Le Seigneur Dragon représente beaucoup de choses », développe Sam. « Au départ, il donne cette impression de grand méchant lambda ultra cliché, raison pour laquelle on l'a appelé Seigneur Dragon : ça fait un peu nom bateau choisi à la va-vite. Mais à mesure que l'histoire progresse, on se penche sur ce qui l'a poussé à devenir ainsi, et pourquoi Tina l'a conçu de cette manière. »

Malgré toutes les fois où Tina a aidé des groupes d'aventuriers à vaincre le Seigneur Dragon et déjouer ses plans, il est plus que jamais déterminé à regagner le contrôle et à reprendre le dessus. « On voulait s'assurer qu'il est le méchant de ce monde pour une bonne raison, et pour ça, on a décidé de lui faire franchir le quatrième mur », poursuit Sam. « C'est l'un des rares personnages de ce jeu conscient du fait qu'il appartient à un univers fictif. Et à ce titre, on peut dire qu'il entretient une relation pour le moins houleuse avec Tina. Je dois bien reconnaître que ça reflète en partie ma relation en tant que scénariste avec les personnages que je crée. »