To the Moon : déjà une bande-annonce de lancement pour la version Switch

Jeu de rôle conçu grâce à RPG Maker par Freebird Games, To the Moon est sorti à l'origine en 2011 sur PC, et il va très prochainement avoir droit à un portage sur Nintendo Switch.

Cette nouvelle version sous Unity a été réalisée par X.D. Network, et ce dernier partage une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. Pour rappel, To the Moon est un jeu de rôle suivant deux docteurs explorant les souvenirs d'un vieil homme afin de l'aider à réaliser son ultime vœu.

La date de sortie de To the Moon est fixée au 16 janvier 2020 sur l'eShop, et il sera vendu 11,99 €. Lors des deux premières semaines de lancement, les joueurs pourront même profiter d'une réduction de 20 %.