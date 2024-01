Tokyo RPG Factory : Square Enix prend une décision majeure pour l'avenir du studio

Vous vous souvenez de Tokyo RPG Factory ? Ce studio de développement fondé par Square Enix en 2014 a donné naissance à des jeux de rôle assez classiques avec I Am Setsuna en 2016, Lost Sphear en 2017 (sorti début 2018 par chez nous) et Oninaki en 2019. Depuis, plus rien, l'entité a été bien discrète ces dernières années et nous ne verrons pas de quatrième jeu avec son nom apposé dessus. En effet, l'éditeur a réservé un sort similaire à celui de Luminous Productions, qui a disparu l'année dernière.

Comme nous l'apprend gamebiz, Tokyo RPG Factory va subir une fusion d'entreprise, sans date précise sur l'échéance. Ce merger va donc dissoudre le studio, dont les effectifs, assets et responsabilités vont ainsi être absorbés par Square Enix. Avec la politique actuelle de la société dirigée par Takashi Kiryu, qui souhaite privilégier des jeux de meilleure qualité et donc en sortir moins, il semble difficile d'imaginer que des titres de la trempe de I Am Setsuna puissent à nouveau voir le jour prochainement.

