Torchlight III : l'Action-RPG Torchlight Frontiers change de nom et de modèle économique

Après deux épisodes, la licence Torchlight devait poursuivre sa route avec un free-to-play baptisé Torchlight Frontiers, attendu sur PC, PS4 et Xbox One. Suite à la bonne réception des testeurs de l'alpha et une envie débordante d'en faire un véritable successeur à Torchlight et Torchlight II, Perfect World Entertainment et Echtra Games ont donc annoncé qu'il se nommera désormais Torchlight III.

Ce changement d'identité s'accompagne également d'un nouveau modèle économique, à savoir une sortie au format « premium », comprendre par là qu'il faudra désormais l'acheter au prix d'un jeu classique. Il sera ainsi possible d'y jouer en ligne ou non comme pour ses ainés et, bonne nouvelle pour les joueurs PC, la distribution passera désormais par Steam. Tous les joueurs ayant joué aux alphas par l'intermédiaire d'Arc recevront une clé pour les prochains essais sur cette nouvelle plateforme, avec l'Update 10 arrivant dès ce mercredi 29 janvier. En revanche, la progression sera réinitialisée, mais tous les contenus exclusifs resteront liés au compte.

Pour aller de pair avec ces changements, la structure du jeu a évidemment été revue pour être scindée en actes comme les précédents épisodes et bien des hack'n slash, ce que pourront essayer les joueurs avec cette dernière mise à jour, en plus d'une troisième zone de Frontière, une 4e classe jouable et bien plus. L'action débutera à l'Avant-Poste impérial assiégé par des hordes de goblins, nous faisant suivre la piste de corruption jusque dans les terres occupées par Hyvid. Lors de la création de notre personnage, il sera possible de choisir entre modes En ligne et Hors ligne, ceux créés dans ce dernier ne nécessitant pas de connexion Internet pour s'amuser, mais ne peuvent pas prendre part aux activités multijoueurs en retour. La plupart des zones seront désormais privées pour permettre une meilleure expérience de jeu, mais les villes serviront toujours de lieux de rencontre pour former une équipe. Côté progression, le système a lui été revu avec la suppression des niveaux spécifiques de Frontière, des statistiques d'équipement et du level scaling. Enfin, les microtransactions ont été supprimées de la boutique.

La sortie est prévue sur PC pour 2020 et conservera tous les ajouts apportés, mais là encore, tous les progrès réalisés par les joueurs seront effacés avant ce lancement. Sinon, une bêta devrait arriver prochainement et, même après son lancement, du contenu supplémentaire est prévu. Quant à l'arrivée sur consoles, elle se fera assez rapidement après celle de la version pour ordinateurs.

Pour rappel, son prédécesseur Torchlight II est disponible sur PS4, Xbox One et Switch en plus du PC. Vous pouvez retrouver une poignée de visuels en page suivante.