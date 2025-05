Tout juste rajouté dans le Game Pass, ce jeu s'offre une grosse mise à jour gratuite

Si la formule GTA-like de The Precinct ne vous a pas convaincu, peut-être préférerez-vous un simulateur un peu plus classique pour incarner les forces de l'ordre. Sorti en 2021 sur PC et l'année suivante sur PlayStation et Xbox, Police Simulator: Patrol Officers vient d'être rajouté au catalogue du Game Pass, astragon Entertainment compte bien marquer le coup avec des nouveautés pour tout le monde.

Le studio allemand vient de lancer la mise à jour Garage & Tools de Police Simulator: Patrol Officers. Ce contenu gratuit rajoute des options de personnalisation de véhicules et des améliorations tactiques, voici les points clés de Garage & Tools :

La lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) pour un contrôle plus efficace depuis l'intérieur de la voiture ;

Des pièces personnalisées : ailerons, jantes, pare-buffles, barres lumineuses et autocollants (tous disponibles dans plusieurs couleurs et variantes) ;

Des corrections de bugs et des améliorations de performances pour des opérations de patrouille plus fluides.

En plus de cela, les joueurs peuvent craquer pour le Vehicle Customization Pack, un DLC vendu 6,99 € et qui rajoute 30 pièces de personnalisation supplémentaires, à savoir de nouveaux ailerons et barres lumineuses, des jantes et pare-buffles additionnels et 11 modèles d'autocollants « audacieux ». Les fans inconditionnels peuvent acheter le Season Pass 2025/2026, qui inclut ce Vehicle Customization Pack, deux nouveaux véhicules de patrouille (au 3e et 4e trimestre 2025), un futur DLC (au 3e trimestre 2025) et une extension majeure qui rajoutera un quartier inédit et de nouvelles mécaniques de jeu (fin 2025 ou début 2026).

Enfin, astragon Entertainment annonce que Police Simulator: Patrol Officers est désormais jouable en cross-play entre les joueurs PC et Xbox. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.