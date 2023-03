Toxic Crusaders : un nouveau beat'em all rétro annoncé sur PC et consoles en vidéo

Comédie nanardesque de Lloyd Kaufman, The Toxic Avenger a un petit statut de film culte et a notamment donné naissance à Toxic Crusaders, une série de dessins animés pour enfants où des super-héros marginaux luttent contre la pollution. Et c'est ce dessin animé qui va être adapté en jeu vidéo cette année.

Retroware dévoile cette semaine Toxic Crusaders, un beat'em all à l'ancienne, inspiré des Street of Rage, Double Dragon, Teenage Mutant Hero Turtles et autres. Nous incarnerons une équipe de super-héros difformes luttant contre le Dr. Killemoff, avec un gameplay axé sur l'action et les combos. Sept personnages seront jouables, à savoir Toxie, No-Zone, Junkyard, Major Disaster, Headbanger, Yvonne et Mrs. Junko, la mère de Toxie. Le titre arborera un style graphique en pixel art et nous pourrons évoluer dans les décors en multijoueur local jusqu'à quatre joueurs. Par ailleurs, le scénario se dévoilera au travers de cinématiques sous forme de comics, conçues par TeamFourStar (Dragon Ball Z Abridged) et nous croiserons d'autres personnages issus d'autres films du Troma Cinematic Universe de Lloyd Kaufman comme Class of Nuke 'Em High, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead et Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.

Toxic Crusaders est attendu en fin d'année 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le dessin animé à 9,99 € sur Amazon.