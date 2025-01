Transformers: Reactivate refait enfin parler de lui avec une très mauvaise nouvelle

Lors de la cérémonie des Game Awards 2022, il y a plus de deux ans maintenant, nous découvrions la première bande-annonce de Transformers: Reactivate, un jeu d'action solo ou coopératif jusqu'à quatre joueurs qui promettait de nous faire incarner des soldats futuristes luttant aux côtés des Autobots contre des créatures organiques. Un titre développé par Splash Damage, déjà derrière Brink, Dirty Bomb et Gears Tactics, qui refait parler de lui aujourd'hui... avec une bien mauvaise nouvelle.

Sans détour, Splash Damage annonce dans un communiqué l'annulation de Transformers: Reactivate. Le développement est abandonné et le studio va réduire ses effectifs pour se focaliser sur d'autres projets, ce qui résultera de licenciements. Voici le communiqué complet :

Aujourd'hui, nous avons une nouvelle très difficile à partager : la décision a été prise de mettre fin au développement de Transformers: Reactivate.

Cela signifie que nous allons réduire nos effectifs pour recentrer nos efforts sur d'autres projets. Malheureusement, malgré tous les efforts, un certain nombre de postes au sein du studio risquent désormais d'être supprimés.

Cette décision n'a pas été prise à la légère, et c'est une période difficile pour le studio et nos employés. Nous voulons prendre un moment pour remercier l'équipe qui a travaillé sur Transformers pour son dévouement et sa passion.

Hasbro a été un partenaire incroyable et solidaire tout au long du projet, et nous espérons travailler à nouveau avec eux. Aux nombreux fans, votre enthousiasme et votre soutien nous ont aidés à continuer.

Si ne pas pouvoir voir le jeu jusqu'à sa sortie est douloureux, devoir dire au revoir à des amis et des collègues l'est encore plus. Nous nous efforçons désormais de faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir pendant cette période difficile, tout comme nous nous engageons à prendre soin de ceux qui resteront avec nous pendant que nous construisons un Splash Damage plus fort pour l'avenir.

Merci pour votre compassion et votre compréhension.