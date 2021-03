Turbo Kid : un jeu façon Metroidvania adapté du film post-apocalyptique annoncé en vidéo

Turbo Kid n'est clairement pas le film post-apocalyptique le plus connu, il s'agit d'un long-métrage fort sympathique sorti en 2015 et réalisé par Anouk Whissell, François Simard et Yoann-Karl Whissell, qui avaient déjà exploré leur concept avec le court-métrage T Is for Turbo. Eh bien, sept ans plus tard, le film va être adapté en jeu vidéo.

Outerminds, en collaboration avec EMA Films, les producteurs RKSS Films, le groupe de musique Le Matos et le Canada Media Fund (« une production 100 % québécoise », donc), vient d'annoncer Turbo Kid, une adaptation en jeu vidéo du long-métrage éponyme. Comme le montre déjà le petit teaser de gameplay ci-dessus, il s'agira d'un jeu d'aventure et de plateforme façon Metroidvania qui prend place dans le futur ravagé de 1997, alors que The Kid explore des terres dévastées pour retrouver son amie Apple, enlevée par un gang. Le titre devrait comprendre de l'action particulièrement gore et des séquences en BMX, tout comme dans le film.

Turbo Kid, le jeu, est attendu en 2022 sur des plateformes encore inconnue, mais vu le style rétro avec du pixel art, il devrait tourner sur la plupart des machines. Et si vous n'avez pas vu le film, il est à 14,50 € sur Amazon.