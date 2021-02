Twitch : le streaming de jeux vidéo, un succès exponentiel

2,4 millions de spectateurs sur un stream : nouveau record du monde





Le meilleur moyen de se rendre compte du succès extraordinaire de Twitch, c’est de se pencher sur le récent record du monde que le site vient de battre. Avec 2,4 millions de spectateurs en simultanée sur le stream d’un joueur de Fortnite hispanophone, The Grefg, un nouveau record du monde a été instauré. L’ancien record était de 1,1 million de spectateurs et datait de 2018.

Une très belle progression pour une plateforme qui repose donc essentiellement sur le stream de jeux vidéo. Résultat, le nombre de streameurs à se lancer est de plus en plus important. Déjà, parce que faire de la vidéo est désormais à la portée de tous, notamment avec des tutos comme celui proposé par l'éditeur Movavi. Les lives peuvent ensuite être montés et exploités sur YouTube. Twitch s’intègre donc parfaitement à l’écosystème.

Une excellente année pour le streaming





Le monde du jeu vidéo, et plus précisément du streaming de jeux vidéo, est donc en pleine expansion. Son succès est immense et emporte avec lui des plateformes comme Twitch. Cependant, le streaming de jeux vidéo profite aussi du succès en général du streaming tout court. Pour cela, l’année 2020 aura été une opportunité unique.

Effectivement, plus de la moitié de l’humanité a été confinée pendant plusieurs mois. Résultat, les créateurs et les vidéastes ont eu plus de temps pour expérimenter de nouvelles choses, notamment en live. Les spectateurs avaient également plus de temps et s’y sont montrés très réceptifs. Résultat, de nombreux spectateurs et créateurs ont découvert l’intérêt du streaming et ont permis de repousser ses limites.

L’échec de Microsoft profite à Twitch





En 2019, Microsoft voulait lancer sa plateforme de streaming. L’entreprise espérait pouvoir profiter de sa console Xbox et de son monopole sur le marché des PC pour convaincre. Pour cela, elle avait décidé de placer sous contrat de grandes stars du streaming de jeux vidéo comme le célèbre Ninja. Pourtant, cela n’a pas duré longtemps.

Dans le courant de l’année 2020, Microsoft a finalement fermé sa plateforme et s’est associée à Facebook Gaming. Résultat, Ninja a retrouvé sa liberté sans rendre son chèque de plusieurs millions. Il est immédiatement retourné sur Twitch et Microsoft a donc financé la concurrence !