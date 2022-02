Twitch : le streaming depuis une Xbox désormais plus facile que jamais

Si les streameurs professionnels ont tout le matériel qu'il faut pour retransmettre leurs parties, beaucoup d'amateurs doivent se contenter des fonctionnalités de retransmission de base. Sur Xbox, la mécanique pour lancer des lives n'était visiblement pas assez ergonomique, alors Microsoft a travaillé avec Amazon pour la simplifier.

Dès maintenant, vous pouvez streamer votre partie depuis une Xbox Series X|S ou Xbox One, en vous rendant dans l'onglet Capturer et Partager du guide, puis en cliquant sur Diffusion en direct. La manipulation demande auparavant de relier votre console à votre compte Twitch via un QR Code à scanner, mais une fois que cela est fait, tout deviendra plus facile. Ce menu optimisé permettra également de gérer facilement l'audio et la résolution de votre stream.

Il est plus important que jamais pour nous de rester connectés avec nos amis, nos familles et nos communautés. Nous avons entendu vos retours et nous sommes ravis de pouvoir vous proposer à nouveau une fonctionnalité appréciée de toutes et de tous, repensée et plus fonctionnelle qu’auparavant. Dès maintenant, Xbox et Twitch s’associent afin de vous permettre de streamer plus facilement du contenu depuis votre Xbox. Vous pouvez dorénavant accéder à Twitch directement depuis le guide Xbox et paramétrer vos diffusions en quelques étapes simples.

Commencez facilement via le guide Xbox

Sur votre Xbox Series X|S ou votre Xbox One, rendez-vous dans l’onglet « Capturer et Partager », puis sélectionnez « Diffusion en direct ». Vous devrez relier votre compte Twitch en scannant le QR code avec un appareil iOS ou Android ou en visitant le lien affiché depuis votre PC ou un appareil mobile. Une fois votre compte relié, appuyez sur « Diffuser maintenant » pour commencer à streamer en direct les jeux téléchargés sur votre console.

Gérer l’audio et la résolution de votre stream

Branchez ensuite votre casque et votre caméra. Vous pourrez définir le titre de votre stream, gérer le volume de votre jeu et de votre micro, inclure le chat de groupe et même choisir votre résolution et votre débit depuis le menu d’options. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Diffuser maintenant ». Vous souhaitez changer de jeu au milieu d’un stream ? Aucun problème, un écran de pause sera affiché quand vous ne serez pas en train de jouer et votre console mettra à jour automatiquement le jeu auquel vous jouez sur Twitch.

Vous êtes en direct !

Tout le monde pourra regarder vos streams, quel que soit l’appareil utilisé pour accéder à Twitch. Sur Xbox, les joueuses et les joueurs qui vous suivent pourront décider de recevoir des notifications lorsque vous commencerez une diffusion sur Twitch. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans les Préférences, puis dans les Notifications Xbox et ajustez les options de diffusion en direct.

Ne manquez pas nos prochaines mises à jour : des fonctionnalités incroyables inspirées par vos retours arrivent bientôt. En attendant, n’hésitez pas à allumer votre console pour commencer à streamer. Rendez-vous sur Twitch !