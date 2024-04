Une pétition lancée pour sauver les jeux vidéo avec Ubisoft dans le collimateur

Ubisoft s'est (encore) mis des joueurs à dos en coupant les serveurs de The Crew et en révoquant son accès aux fans qui l'avait acheté, 10 ans seulement après son lancement. Le jeu de course d'Ivory Tower est mort et indisponible, comme s'il n'avait jamais existé et que vous ne l'aviez jamais acheté.

Sauf que l'argent des joueurs est bien allé dans les poches d'Ubisoft, la grogne est légitime et certains internautes veulent préserver leurs jeux vidéo préférés. Sur le site du Parlement britannique, une pétition a été lancée pour demander aux éditeurs de garder leurs jeux en bon état, jouables. Voici ce que les joueurs réclament :

Exiger des éditeurs de jeux vidéo qu’ils maintiennent les jeux qu’ils ont vendus en bon état de fonctionnement Exiger des éditeurs qu'ils laissent les jeux vidéo (et les assets/fonctionnalités de jeu associés) qu'ils ont vendus aux clients dans un état de fonctionnement raisonnable lorsque le support prend fin, de sorte qu'aucune autre intervention ne soit nécessaire pour que le jeu fonctionne, en tant que droit légal du consommateur. De nombreux jeux vidéo reposent sur des serveurs. Lorsque ceux-ci sont arrêtés, les jeux peuvent rester injouables si aucune mesure n'est prise pour supprimer cette dépendance. Nous pensons que cela revient à voler les clients, en ne leur laissant aucun recours pour conserver leurs achats. Nous craignons que les lois et agences existantes ne résolvent pas efficacement ce problème. Nous pensons donc qu’une intervention gouvernementale est nécessaire pour mettre fin à cette pratique.

Le créateur de la pétition, Lewis Evans, ne cite pas explicitement Ubisoft, mais cela survient quelques jours seulement après l'affaire de The Crew, difficile de ne pas y voir un lien. 10 000 signatures sont nécessaires pour que le gouvernement anglais réponde à cette pétition, mais le Parlement n'envisagera un débat qu'avec 100 000 signatures. Pour l'instant, la pétition a été signée par 5 840 personnes et sera en ligne pendant six mois, jusqu'au 16 octobre prochain. Affaire à suivre.

