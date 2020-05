Paper Mario: The Origami King, Mario se pliera en quatre pour sauver le Royaume Champignon dans une nouvelle aventure déjà datée

Les récentes rumeurs voulaient que la célèbre mascotte de Nintendo soit mise à l'honneur pour les 35 ans de la licence avec notamment des jeux inédits dont un nouveau Paper Mario. Sans crier gare, l'éditeur japonais vient justement de lâcher une bande-annonce pour ce fameux jeu, qu'il faudra appeler Paper Mario: The Origami King !

Ce nouvel épisode à la sauce action aventure des péripéties du moustachu en papier sera une fois de plus un jeu entièrement solo. Après la peinture dans Color Splash, Nintendo va s'attaquer aux origamis, un thème tout trouvé qui va faire voyager notre héros à travers le Royaume Champignon pour lutter contre le vil roi Olly et ses sbires, ce dernier ayant transformé la princesse Peach en origami et volé son château. Pour ne pas changer, Mario sera accompagné, par la sœur du grand vilain, Olivia, et sera capable d'utiliser des pouvoirs magiques et diverses transformations telles que les Bras Multi-pliés pour traverser les environnements colorés qui donnent déjà envie de jouer. Un court clip pour le système de combat a par ailleurs été partagé.

Paper Mario: The Origami King introduit un nouveau système de combat, où les affrontements se déroulent dans une arène composée d'anneaux qu'il va falloir faire tourner et coulisser pour bien positionner les ennemis afin de leur causer un maximum de dégâts. Autrement dit, vivacité d'action et d'esprit seront nécessaires pour venir à bout de vos adversaires dans ces combats qui s'annoncent effrénés.

Eh oui, Paper Mario: The Origami King est attendu le 17 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch et coûtera 59,99 €. Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur l'eShop et le téléchargement s'effectuera en avance pour permettre d'y jouer à minuit lors de son lancement. Vous noterez enfin que le casque de Samus Aran de Metroid est présent à la toute fin, simple clin d'œil ou teasing pour la licence ? Wait & see.