Valorant : l'Acte III lancé avec l'Agent Skye, la carte Icebox, un nouveau Battle Pass et un tas de nouveautés

Riot Games continue évidemment de mettre à jour Valorant, son FPS compétitif uniquement jouable sur PC en free-to-play, et le titre vient d'accueillir cette semaine l'Acte III, une grosse mise à jour qui rajoute un nouvel Agent, une nouvelle carte, des skins et bien sûr un Battle Pass avec du contenu à débloquer au fil des parties.

Très attendue par les joueurs, la map Icebox est jouable dès maintenant en partie non classée, mais il faudra attendre le 27 octobre pour la retrouver en compétition. Elle prend place dans le désert arctique et inclut des tyroliennes pour atteindre des hauteurs. Autre grosse nouveauté dans Valorant, l'arrivée de Skye, nouvel Agent qui sera jouable là encore à partir du 27 octobre prochain. Le personnage utilise des pouvoirs liés à la terre pour affronter les adversaires, normal pour cette activiste australienne qui débarquera avec ses animaux pour améliorer la santé et la force de l'équipe. Vous pouvez découvrir ses capacités dans la vidéo ci-dessous :

Ce n'est évidemment pas tout, l'Acte III de Valorant introduit un nouveau Battle Pass, les joueurs peuvent ainsi participer à des défis hebdomadaires pour débloquer en accéléré des récompenses comme le porte-bonheur Geoffroy de Canard, la carte de joueur Danger Radianite et le tag Viper, mais aussi la skin Ruines pour le Vandal, le porte-bonheur Boule disco et la skin Surtension pour le Bucky. De plus, un nouveau pack de revêtements pour les armes Phantom, Sheriff, Spectre, Ares et l'arme de mêlée est à retrouver dans la boutique, il s'appelle Singularité. Enfin, Riot Games lance une refonte du mode compétitif, avec l'amélioration du badge de rang d'Acte, un écart de niveau en file classé réduit de 6 à 3 paliers, un choix du serveur pour un ping réduit et des résultats de rang Immortel+ qui sont désormais décidés à 100 % par les victoires (ou les défaites).

Valorant est pour rappel jouable en free-to-play sur PC, vous pouvez acheter une carte prépayée de 50 € pour obtenir des Riot Points et vous faire plaisir avec cet Acte III.