Valorant : une date proche pour le premier Acte de l'Épisode 4, le nouvel Agent Neon présenté par un trailer électrique

L'Épisode 3 de l'Acte III de Valorant dure depuis début novembre, et s'apprête donc à laisser sa place au prochain chapitre du FPS en free-to-play de Riot Games. Il s'agira de l'Acte I de l'Épisode 4, dénommé Mutation, et dont la date de lancement est calée au 11 janvier 2022 sur PC.

Il ajoutera avant tout un 19e Agent jouable, une certaine Neon, doublée par Vanille Velasquez. Nous la découvrons en action dans une bande-annonce entre animation et gameplay, sur le morceau entraînant Entertain Me de Ylona Garcia et 88rising : si vous voulez profiter davantage des goûts musicaux du personnage fictif, une playlist Spotify a comme à l'accoutumée été préparée par Riot. Côté maniabilité, cette combattante rapide possèdera la compétence High Gear pour accroître temporairement sa célérité, Relay Bolt pour lancer un boulon qui va électrifier le sol à deux reprises, Fast Lane pour déployer une traînée électrique bloquant la vision et blessant les adversaires, et Overdrive pour déchaîner sa rapidité et lancer un éclair dévastateur.



Le prochain Acte sera également l'occasion de lancer un nouveau Battle Pass et la gamme de skins PROTOCOL_781-A, présentée en vidéo. Les fans vont pouvoir s'en donner à cœur joie, et repasser à la caisse en dépensant leurs Points Valorant, qu'ils peuvent se procurer directement sur Amazon.fr.



Lire aussi : Valorant : Riot Games annonce une version Mobile et lâche quelques chiffres du jeu sur PC