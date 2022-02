Vox Machinae : le simulateur de combat de mechas géants va débarquer sur Quest 2 et proposer une campagne solo !

Vox Machinae, le jeu de simulation de bataille de mechas le plus abouti à ce jour en réalité virtuelle, s'est trouvé une date de sortie à destination du Meta Quest 2, le 3 mars prochain. Jusqu'alors encore en phase d'accès anticipé depuis sa parution sur les stores en septembre 2018 et uniquement réservé au monde du PC (avec ou sans VR), il s'apprête à débarquer en bonne et due forme dans une v1.0 pleine de surprises.

Le studio indépendant Space Bullet, qui compte actuellement une poignée de développeurs, a parcouru beaucoup de chemin. L'équipe ayant commencé avec trois développeurs dès 2014 sur les premiers kits de développement de l'Oculus Rift (DK1, DK2), a heureusement été soutenue par les fans et leur engouement. L'équipe a grossi petit à petit et s'est peu à peu détachée du mode multijoueur pour se plonger dans la réalisation de la campagne solo tant attendue par les joueurs.

La narration sera donc dorénavant de la partie aux côtés d'un mode multijoueur très largement éprouvé au fil des années. La campagne emmènera le joueur aux côtés de ses coéquipiers mener des batailles interplanétaires, assis confortablement dans les cabines ô combien réalistes de ces géants d'acier. L'accent de la narration sera mis sur les interactions entre le personnage et son équipe au sein de l'Horizon Mining Corporation (dans la division sécurité), dont les bases minières ont été attaquées par une menace extraterrestre inconnue. La campagne promet de multiples rebondissements et de nous faire voyager dans l'univers.

Le studio annonce, par le biais de son dernier teaser la sortie du titre sur la plateforme Meta Quest 2 uniquement. Le Quest 1 sera donc mis de côté, non pas pour cause d'obsolescence programmée, mais pour des soucis de performance. Nous n'avons aucun détail quant à la qualité du titre sur la plateforme autonome, mais il est clair que des concessions graphiques seront faites pour rendre le jeu fluide en toute circonstance.

L'ensemble des versions recevra donc la nouvelle campagne solo et le studio indique que le multijoueur sera cross-play pour des batailles mélangeant l'ensemble des plateformes, et ce jusqu'à seize joueurs (ou une IA) simultanés dans des modes de jeu allant du team deathmatch en passant par la protection de convois de minerais ou encore les vagues d'ennemis ! Le jeu propose de piloter cinq types de mechas qu'il est possible de personnaliser, mais aussi de démembrer pendant les combats.

Si vous n'êtes toujours pas convaincus, sachez qu'il s'agit de la plus belle simulation de mechas en réalité virtuelle à l'heure actuelle.

