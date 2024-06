Nivalis : belle vidéo de gameplay, mais mauvaise nouvelle pour le simulateur de vie dans une ville cyberpunk

Ion Lands a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre avec son prochain jeu. Le studio n'a développé que Cloudpunk, un jeu de livraisons dans la ville futuriste de Nivalis. Mais pour leur prochaine production, les développeurs veulent nous proposer un véritable simulateur de vie dans cette mégapole cyberpunk.

Annoncé il y a plusieurs années, Nivalis devait sortir dans le courant de 2024 sur PC, mais aujourd'hui, l'éditeur 505 Games annonce une mauvaise nouvelle : Nivalis est reporté à 2025. Le jeu, qui mélangera plusieurs mécaniques de gameplay, dont de la simulation de vie et la gestion de restaurant, s'offre quand même une nouvelle vidéo dévoilant des environnements inédits. Ion Lands s'est clairement inspiré de grandes œuvres du cyberpunk, dont les jeux vidéo Deus Ex et Cyberpunk 2077, sans oublier une musique qui rappelle celles de Vangelis pour Blade Runner. La bande-annonce du jour met également en avant des fragments de l'histoire d'Ava, l'un des personnages principaux du jeu.

En attendant de découvrir les ruelles de Nivalis l'année prochaine, vous pouvez explorer son ciel dans Cloudpunk, disponible à partir de 6,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.