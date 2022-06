Nivalis : du gameplay et un éditeur pour le simulateur de vie dans le monde de Cloudpunk

Depuis quelques années, les jeux à l'ambiance cyberpunk foisonnent et certains arrivent à sortir du lot grâce à leurs qualités, notamment Cloudpunk, un jeu narratif nous mettant dans la peau d'un livreur de colis dans la ville de Nivalis. Eh bien, Ion Lands sera prochainement de retour avec un titre encore plus ambitieux.

Nivalis sera un jeu de simulation de vie, permettant de gérer des restaurants et des clubs, de se faire des amis (et ennemis), de décorer ses appartements, de se balader en ville, de trouver l'amour ou encore de pêcher. Un titre prometteur qui a eu droit à une bien belle bande-annonce, à admirer ci-dessus, et nous apprenons au passage que 505 Games éditera et distribuera Nivalis à son lancement, à une date encore inconnue. Voici une présentation du jeu :

Bienvenue à Nivalis ! S'en sortir dans une ville cyberpunk comme celle-ci n'a rien de facile. Les gangs veulent prélever vos organes, les Corpos vous collent des amendes juste pour respirer et le reste du temps, le sol sous vos pieds menace de s'effondrer. Vu que la ville pourrait très bien être engloutie par les flots demain, autant tenter votre chance aujourd'hui ! Vous allez devoir commencer petit : une échoppe, un stand de nouilles, une boutique de stimulants... Avec le succès, vous pourrez ouvrir un bar, un restaurant ou même une boîte de nuit. Au final, vous finirez par avoir le contrôle de toute la vie nocturne de Nivalis. La nuit vous appartiendra ! À Nivalis, c'est vous qui choisissez comment occuper votre temps en ville. Dans cette simulation de tranche de vie unique proposant des conditions météo et des cycles jour/nuit réalistes, vous aurez l'opportunité de faire fructifier votre activité, faire la connaissance de personnages aussi étranges que variés, former des amitiés et découvrir tous les dangers et merveilles d'une ville cyberpunk en voxels. Expérimentez votre simulation de vie à Nivalis et décidez comment passer chacune de vos journées.

Gérez divers établissements tels que restaurants, stands de ramen et night-clubs.

Achetez ou cultivez vos propres ingrédients.

Préparez des plats et cocktails uniques afin d'attirer les meilleurs clients.

Si un jour vous n'avez pas envie d'aller travailler, pourquoi ne pas plutôt aller à la pêche ?

Décorez votre lieu de vie ou achetez et personnalisez-en un nouveau.Découvrez les histoires des personnages que vous rencontrez en ville : amis, clients et peut-être même... relations sentimentales !

Pour le moment, Nivalis est attendu uniquement sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, croisons les doigts pour qu'il débarque par la suite sur consoles, comme l'avait fait Cloudpunk. Vous pouvez retrouver ce dernier à 19,99 € sur GOG.com.