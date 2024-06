The Crush House : le simulateur de télé-réalité par les créateurs de Reigns date sa sortie

À l'origine de Reigns, Reigns: Her Majesty et Reigns: Game Of Thrones, le studio londonien Nerial va revenir cette année avec un projet fort étonnant baptisé The Crush House, un « thirst-person-shooter » comme aime l'appeler Devolver Digital. Il s'agira d'un simulateur de télé-réalité à la manière de Love is Blind, qui derrière sa façade édulcorée ou tout n'est qu'amour nous fera enquêter par le biais de la productrice Jae sur ce qu'il se trame la nuit au sein de la maison. La bande-annonce diffusée durant le Devolver Direct 2024 a par ailleurs dévoilé sa date de sortie.

The Crush House est donc attendu le 9 août sur PC (Steam) et peut d'ores et déjà être essayé par l'intermédiaire d'une démo. Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Créé par le studio britannique Nerial (Reigns), The Crush House est LE programme de téléréalité dont tout le monde parle en 1999. Et sa nouvelle productrice Jae, c'est vous ! Trimballez votre caméra aux quatre coins du manoir emblématique de l'émission et faites en sorte de scotcher les téléspectateurs à leur poste en capturant tout le drame, la romance et la tension qui se dégagent de chaque interaction. Échouez à divertir les masses et le couperet ultime tombera rapidement : pire que la mort, c'est l'annulation pure et simple de l'émission qui vous pend au nez !

Découvrez les douze personnalités excentriques qui vous attendent et choisissez quatre pépites qui créeront la matière de chacune des saisons de votre émission. Mélangez ces personnalités conflictuelles ou complémentaires et ne manquez pas une miette des tensions et étincelles qui rythment le quotidien du manoir. Braquez votre caméra sur les évènements les plus croustillants pour que vos chiffres d'audience s'envolent !

Tout être normalement constitué équipé d'un téléviseur regarde The Crush House. Avec des dizaines de personas bigarrés à divertir, il vous faudra mettre en place une stratégie précise pour ne laisser personne sur le carreau. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, tout le temps, mais vous vous devez d'essayer !

Mais The Crush House cache également un sinistre mystère qu'il vous faudra résoudre. La nuit, quand les caméras ne tournent plus, Jae peut explorer le manoir et discuter avec les participants pour comprendre ce qui se trame vraiment dans ce lieu maudit.