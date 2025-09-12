La VR arrive dans le Nintendo Switch Online !

Le catalogue des Nintendo Classics s'agrandit





Si vous avez une Switch 1 ou une Switch 2, vous connaissez déjà les Nintendo Classics, ces anciens titres disponibles pour les abonnés au Nintendo Switch Online, nécessitant parfois le Pack additionnel. Nous y retrouvons des jeux rétro de la NES, SNES, N64, Game Boy, GBA et même de la Mega Drive, mais prochainement, ce sont des jeux en réalité virtuelle qui vont débarquer dans le catalogue.

Le Virtual Boy de retour sur Switch !





Eh oui, lors du Nintendo Direct, le constructeur japonais a annoncé Virtual Boy – Nintendo Classics pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Bon, si vous avez déjà essayé cet accessoire dans les années 90, vous savez déjà qu'il ne s'agit pas réellement de VR, mais plutôt de jeux en 3D stéréoscopique et les joueurs devront obligatoirement acheter un Virtual Boy pour Switch 1 ou Switch 2 afin de profiter de ces titres. Il s'agira d'une reproduction plutôt fidèle de l'accessoire d'origine, qui permettra de jouer à Mario's Tennis, Galactic Pinball ou encore Teleroboxer. 14 jeux sont déjà annoncés pour le Virtual Boy des Switch. Sinon, un modèle en carton du sera proposé, à moindre coût.

Quand sortira Virtual Boy – Nintendo Classics ?





La date de sortie de Virtual Boy – Nintendo Classics est fixée au 17 février 2026. Vous pouvez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel contre 39,99 € pour un an chez Cdiscount.