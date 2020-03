Warframe : le free-to-play à succès confirmé sur PS5 et Xbox Series X

Warframe existe depuis 2013, et a dépassé les 50 millions de joueurs l'année passée grâce à ses versions PC, PS4, Xbox One et Switch. Le TPS coopératif en free-to-play est ainsi l'un des plus gros succès en multijoueur de la dernière décennie, ce qui lui assure un bel avenir pour la nouvelle.

Digital Extremes tient à rester à la page, et après avoir porté Warframe avec succès sur la dernière console de Nintendo en 2018, il se prépare visiblement à négocier le tournant de l'arrivée des PS5 et Xbox Series X. La maison mère du studio, Layou Technologies, a confirmé dans un bilan financier qu'il développait actuellement des versions pour les machines de nouvelle génération.

D’un autre côté, le groupe se prépare à étendre Warframe à plus de plateformes, telles que les consoles de nouvelle génération et d'autres appareils, pour couvrir l'éventualité d'attirer de nouveaux utilisateurs sur consoles.

Aucune période et encore moins date de sortie n'est encore avancée, mais au moins, la nouvelle est là : oui, Warframe va bel et bien arriver sur PS5 et Xbox Series X. Une grande question demeure malgré tout : Digital Extremes va-t-il développer des versions spécifiques, ou se contentera-t-il d'assurer la rétrocompatibilité des éditions PS4 et Xbox One ? Affaire à suivre. De nouveaux joueurs pourront dans tous les cas s'intéresser à l'expérience via ces plateformes, tandis que les vétérans auront l'occasion d'y poursuivre facilement leur progression.