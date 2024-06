Warhammer 40,000: Space Marine 2, une longue vidéo de gameplay pour tout savoir du FPS coopératif

Annoncé lors des Game Awards 2021, Warhammer 40,000: Space Marine 2 se fait toujours attendre. Il devrait enfin arriver à la rentrée, mais il a refait une brève apparition lors du Summer Game Fest Live 2024 avec une courte bande-annonce, qui était surtout là pour nous teaser une plus longue vidéo, qui vient d'être diffusée cette semaine.

Tout au long de ces six minutes de vidéo, Saber Interactive et Focus Entertainment nous présentent le scénario, les modes de jeu, le système de progression et d'autres détails de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Un gros récapitulatif avant le lancement dans moins de trois mois.

Incarnez Lieutenant Titus et affrontez les Tyranides dans une guerre totale

Découvrez le destin du légendaire Lieutenant Ultramarines Demetrian Titus plus d’un siècle après les événements de Space Marine et défendez l’Impérium face aux inexorables hordes de Tyranides. Déchaînez les capacités surhumaines et l’arsenal dévastateur d’un Space Marine en solo ou avec deux amis pour incarner les frères d’armes de Titus, Chairon et Gadriel.

Personnalisez vos Space Marines en JcE et JcJ

Jouez l’une des six classes disponibles (Tactique, Avant-Garde, Rempart, Tireur d’Elite et Lourd) dans les modes « Opérations » (JcE) et « Guerre Eternelle » (JcJ) et personnalisez vos kits d’armures et vos armes.

En mode « Opérations », utilisez l’Expérience et les Données d’Armurerie récoltées sur le champ de bataille pour personnaliser votre style de jeu grâce à un total de 25 compétences. Les Données d’Armurerie vous permettront aussi d’améliorer vos armes en débloquant de nouvelles variantes plus puissantes. Les cosmétiques débloqués dans le mode « Opérations » seront également disponibles en mode « Guerre Eternelle », alors que les talents et améliorations d’armes resteront exclusives à l’expérience JcE pour des raisons d’équilibrage.

Plus de missions, d’ennemis et d’armes à venir dans des mises-à-jour gratuites.

Space Marine 2 continuera de s’enrichir après la sortie le 9 septembre, avec de nouvelles missions pour le mode « Opérations », de nouvelles arènes JcJ, de nouvelles armes et de nouveaux ennemis à venir gratuitement pour tous les joueurs. De nouveaux cosmétiques inspirés des Chapitres de Space Marine seront quant à eux disponibles via le Season Pass. Aucune microtransaction ou boutique premium en jeu n’est à prévoir.