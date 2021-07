Warhammer: Vermintide 2 se met à jour sur PS5 avec du 60 fps

Warhammer: Vermintide 2 est sorti sur PC et Xbox One, puis sur PlayStation 4 en décembre 2018, mais Fatshark n'a pas abandonné son jeu d'action et vient de lancer une mise à jour gratuite sur PlayStation 5, permettant d'améliorer l'expérience de jeu grâce à la puissance de la nouvelle console de salon de Sony.

Les possesseurs de Warhammer: Vermintide 2 et d'une PS5 peuvent donc profiter d'une mise à jour qui permet de jouer en 1440p et à 60 fps, mais également de jouir d'ombres améliorées, de davantage de lumières d'ombre, d'une diffusion à plus haute densité et de réflexions de l'espace de l'écran, de quoi rendre le jeu bien plus joli et fluide si vous avez la console adéquat.

