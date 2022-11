BON PLAN : Warhammer: Vermintide 2 offert sur Steam

Fatshark sortira à la fin du mois Warhammer 40,000: Darktide, un jeu de tir et d'action coopératif à la première personne dans l'univers futuriste de Games Workshop. Mais ce n'est pas la première fois que le studio s'attaque à un tel projet, il est déjà à l'origine des deux sympathiques Warhammer: Vermintide.

Et pour célébrer le lancement de son futur jeu et ces sept années passées à développer des titres du genre, Fatshark offre temporairement Warhammer: Vermintide 2 sur Steam. Vous avez jusqu'au 7 novembre prochain pour rajouter le titre à votre bibliothèque virtuelle, vous pourrez alors y jouer quand bon vous semblera avec vos amis. Au cas où, voici une présentation du jeu :

Vermintide est de retour – plus sombre, plus sanglant et plus intense que jamais !

Warhammer: Vermintide 2 est la suite du très apprécié Vermintide premier du nom. Le moment est venu de vous replonger dans le massacre coopératif acharné en vue subjective et au système de mêlée viscéral et révolutionnaire se déroulant à la Fin des temps apocalyptique du monde dévasté par la guerre de Warhammer Fantasy Battles.

Nos 5 héros sont de retour pour affronter une menace plus terrible encore – les forces combinées d'une armée du Chaos malveillante et destructrice et de l'infatigable horde des Skavens. Préparez-vous à relever des défis comme vous n'en avez jamais connus alors que vous et votre équipe tenterez désespérément de survivre à cet assaut interminable. Choisissez parmi 15 carrières différentes, grimpez l'arbre de talents, personnalisez votre arsenal pour l'adapter à votre style de jeu unique, frayez-vous un chemin à travers une myriade de niveaux époustouflants, et mettez-vous à l'épreuve dans notre nouveau système d'actes héroïques. Vous et vos alliés êtes le dernier rempart entre la défaite totale et la victoire absolue. Si vous tombez, l'Empire tombera avec vous.

Fonctionnalités clés :