BON PLAN sur GOG.com : Jazz Jackrabbit 2 Collection offert pendant quelques heures encore

Depuis quelques jours, les Soldes d'Halloween 2022 battent leur plein sur GOG.com et la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt a lancé cette salve de promotions en offrant un jeu, à savoir Genesis Alpha One Deluxe Edition. Une opération désormais terminée, mais un second titre est actuellement gratuit.

Les joueurs peuvent en effet retrouver Jazz Jackrabbit 2 Collection gratuitement sur GOG.com pendant encore quelques heures. Une compilation qui regroupe Jazz Jackrabbit 2 - The Secret Files et Jazz Jackrabbit 2 - The Christmas Chronicles, deux jeux d'action et de plateforme rétro mettant en scène le lapin Jazz, son frère Spaz et leur sœur Lori au travers de 40 niveaux.

Jazz Jackrabbit 2 Collection est à rajouter à sa bibliothèque avant le 3 novembre prochain, 14h00. C'est également à ce moment que se termineront les Soldes d'Halloween 2022 sur GOG.com.