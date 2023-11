WarioWare: Move It!, les tests sont tombés, grosse fiesta pour l'exclu Switch ?

Si certains affirment que la Nintendo Switch est en fin de vie et va très prochainement laisser sa place à une future console, le constructeur ne l'abandonne pas pour autant et continue à sortir des jeux. Le dernier en date est WarioWare: Move It!, un party-game avec le rival de Mario.

La presse anglophone vient de livrer son verdict, et il est assez partagé. Les notes vont du très bon au moyen, les testeurs ont apprécié l'humour de la franchise toujours aussi décalé, l'inventivité de certains mini-jeux, le rythme effréné du gameplay et la grosse rejouabilité, même si les épreuves peuvent vite se répéter. Et surtout, certains mini-jeux sont vraiment compliqués, tandis que le mode multijoueur Fiesta demande d'être maîtrisé sur le bout des doigts pour avoir vraiment du plaisir.

WarioWare: Move It! est disponible exclusivement sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.