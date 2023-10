WarioWare: Move It! fait le point sur ses mini-jeux complètement barrés en vidéo

Maintenant que Super Mario Bros. Wonder est disponible, c'est au tour de son double maléfique Wario de faire son retour dans nos Switch avec un nouveau party game totalement déjanté, le deuxième de la console après le WarioWare: Get It Together! de 2021. Dévoilé en juin dernier dans un Nintendo Direct, WarioWare: Move It! s'était à nouveau montré lors de l'édition de septembre et il s'apprête déjà à être lancé la semaine prochaine. L'éditeur fait donc un gros point sur son contenu au travers d'une longue vidéo comme il en a l'habitude.

Dans ce nouvel épisode, plus de 200 micro-jeux seront disponibles, avec une mise en avant des fonctionnalités gyroscopiques des Joy-Con pour nous faire bouger en reproduisant des poses en lien avec la solution du défi proposé. Des boss seront également présents dans le mode histoire se déroulant dans un Archipel d'îles. De la coopération en local sera incluse et certains mini-jeux ont d'ailleurs été spécifiquement pensés pour en tirer parti. Un Musée regroupera toutes les activités déjà débloquées, permettant de rejouer à nos préférés facilement tout en faisant varier la vitesse d'exécution. Le mode Fiesta se destinera de son côté aux parties entre 2 et 4 joueurs avec cinq scénarios distincts : le Plateau galactique, la Visite médicale, Les Yeux de Méduse, l'Épreuve de survie et Qui c'est qui joue ?, ce dernier étant uniquement prévu pour s'amuser à quatre puisqu'il nécessite deux duos.

WarioWare: Move It! sera disponible le vendredi 3 novembre sur Switch et vous pouvez le précommander sur Amazon ou à la Fnac au prix de 49,99 €, voire chez Cdiscount à seulement 39,99 €.

