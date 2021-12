Weird West : le RPG immersif des anciens d'Arkane ne sera pas prêt à temps, sa date de sortie est reportée

Raphaël Colantonio était heureux d'annoncer que Weird West, son tout premier jeu avec WolfEye Studios et d'autres anciens d'Arkane, allait paraître le 13 janvier 2022. Mais c'était déjà le lot de nombreux jeux de rôle ambitieux avant, et encore plus en cette période de crise sanitaire, il va avoir droit à un report de sa date de sortie.



Le RPG aux multiples embranchements narratifs ne verra finalement pas le jour avant le 31 mars 2022 sur PC, PS4 et Xbox One. Et ce n'est pas tant le COVID-19 qui est responsable de son retard, simplement l'envie des développeurs d'optimiser l'expérience avant son lancement.

Devolver Digital et WolfEye Studios ont annoncé aujourd'hui qu'afin de faire de Weird West le voyage le plus immersif et le plus étrange possible à travers l'ouest, le jeu sera désormais lancé sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 31 mars 2022.

Weird West est un mélange d'une profondeur impressionnante de RPG d'action et d'éléments de simulation immersifs construits grâce à l'expérience acquise par l'équipe WolfEye sur Dishonored et Prey. Les premiers retours sont fantastiques, mais comme c'est le cas pour toute simulation immersive, de nombreuses variables peuvent avoir des conséquences inattendues. Plus de temps est nécessaire pour offrir une expérience que la communauté attend de Wolfeye et Devolver. L'équipe comprend que cela pourrait être une déception pour les gens, mais veut s'assurer que le jeu sur lequel ils ont travaillé pendant des années soit lancé dans la meilleure forme possible.