Weird West : l'Action-RPG avec de la dark fantasy se lance en vidéo

Lors des Game Awards 2019, la jeune équipe WolfEye Studios, notamment fondée par des anciens d'Arkane (Dishonored, Prey) dévoilait Weird West, un Action-RPG au Far West qui promettait de nous faire vivre une simulation immersive avec des personnages variés et un scénario qui s'adapte en fonction de nos choix.

Après un petit report, Weird West est enfin disponible sur ordinateurs et consoles de salon, l'éditeur Devolver Digital partage une bande-annonce de lancement à découvrir ci-dessus. Le titre nous remmène à l'époque des cowboys, mais avec une ambiance de dark fantasy, avec donc des bandits et des shérifs, mais aussi des créatures surnaturelles.

Weird West est donc disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et il est déjà inclus dans le PC/Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.