Wo Long: Fallen Dynasty, une nouvelle démo jouable annoncée, avec du transfert de sauvegarde et un bonus

Successeur spirituel des Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty espère connaître le même succès public et critique que les précédents jeux de la Team Ninja. Les curieux ont déjà pu l'essayer dans le cadre d'une démo temporaire désormais inaccessible, mais pour vraiment rentrer dans l'expérience, Koei Tecmo a prévu une autre version d'évaluation.

Cette nouvelle démo sera disponible du 23 février à 8h00 au 27 mars à 6h59, sur PC via Steam et le Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Elle donne accès aux 2 premiers chapitres de l'histoire, permet de transférer sa progression vers le jeu final. Et si vous avez complété cet avant-goût, ce transfert de sauvegarde débloquera le Casque du Dragon incliné (ou Heaume Dragon penché, il y a les 2 traductions sur le site officiel) pour l'expérience complète, un bonus déjà offert aux joueurs de la première démo.

La démo finale comportera deux étapes présentes au début du jeu qui ne se trouvaient pas dans la première démo ; elle inclut le Chapitre 1 : Village de la Calamité ainsi que le Chapitre 2 : Deux héros chevaleresques. Les deux chapitres présentent les combats palpitants et intenses propres aux Trois Royaumes, un monde fantastique envahi de démons. Vous incarnez un milicien anonyme qui affronte des hordes de monstres et de soldats ennemis dans ce récit épique se déroulant sous la dynastie Han. Le jeu multijoueur en ligne sera également disponible dans la démo, et en transférant les données sauvegardées de ces deux étapes vers le jeu principal, les joueurs obtiendront l'élément « Heaume Dragon penché » lors de la sortie du jeu. Plateformes: PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Steam / Microsoft Store

Disponibilité de la démo : Vendredi 23 février à 8h00 GMT – Lundi 27 mars, 2023 à 6h59 GMT *Veuillez noter que cette démo ne peut être téléchargée ou jouée au-delà de cette date-là. Bonus pour avoir terminé la démo L’objet en jeu“Casque du Dragon incliné”

Le Heaume Dragon penché est obtenu lorsque les données de sauvegarde de la démo sont transférées vers le jeu principal.



L'élément bonus est le même que celui de la démo du mois de septembre.



Ce bonus pourra être utilisé dans la version finale du jeu. Informations additionnelles La démo provient d’une version du jeu en cours de développement et sera différente de la version finale.

Cette démo est uniquement jouable en ligne, les joueurs doivent donc être connectés soit au Xbox Network soit au PlayStation™Network.

L’option multijoueur de cette démo ne requiert pas un abonnement aux services en ligne de chacune des plateformes.

Les données de sauvegarde de cette démo peuvent être transférées vers le jeu principal.

De quoi se mettre en jambes avant la sortie de Wo Long: Fallen Dynasty le 3 mars prochain : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.