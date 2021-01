Wonder Boy: Asha in Monster World daté au Japon, un savoureux trailer de gameplay diffusé

Outre quelques images, Wonder Boy: Asha in Monster World s'était surtout montré l'an dernier avec une courte bande-annonce comparant ce remake au jeu d'origine, avec une 3D qui avait alors du mal à passer. Le jeu de plateforme d'ININ Games et Artdink est à l'honneur d'un trailer bien plus complet pour bien débuter 2021, faisant la part belle au gameplay. Nous y retrouvons évidemment Asha, qui pourra compter sur son acolyte Pepelogoo pour atteindre des plateformes élevées et effectuer diverses actions contextuelles. Quelques visuels sont aussi à admirer en page suivante.

Au Japon, la date de sortie vient d'être fixée au 22 avril 2021 sur PS4, Switch et PC (Steam). L'édition standard numérique coûtera là-bas 3 480 ¥ sur l'ensemble des plateformes. Pour une copie physique, les joueurs de l'Archipel devront se tourner vers la console de Nintendo et débourser 3 980 ¥, tandis qu'un pack spécial sera commercialisé 5 980 ¥, contenant deux artbooks de 80 et 40 pages, réunis avec le jeu en boîte dans un beau coffret.

Par chez nous, les différentes éditions par Strictly Limited Games ont déjà été détaillées, mais la date de sortie de Wonder Boy: Asha in Monster World reste inconnue, simplement planifiée pour le 2e trimestre de l'année. En attendant, Wonder Boy: The Dragon's Trap est vendu 29,99 € sur Switch par Amazon.