Wonder Boy: Asha in Monster World, une première bande-annonce du remake de Monster World IV diffusée

En début de semaine, nous apprenions une nouvelle assez enthousiasmante, à savoir qu'un certain Wonder Boy: Asha in Monster World est en développement chez Artdink avec l'équipe d'origine de Monster World IV. Oui, car si nous pensions à la base qu'il s'agit d'un épisode original, ce ne sera finalement qu'un remake, ce qui ne diminue pas spécialement l'attente, même si après avoir vu sa première bande-annonce diffusée dans le cadre de la gamescom 2020 du côté d'IGN, il y a de quoi être sceptique.

Les graphismes entièrement en 3D sont en effet assez particuliers, et un poil pixélisés, bien loin de ce qu'ont pu nous offrir Lizardcube et DotEmu avec Wonder Boy: The Dragon's Trap par exemple. Et à en croire les premiers retours des joueurs, la déception est assez perceptible, surtout que le jeu de 1994 en couleur n'a finalement pas si mal vieilli que ça dans la vidéo...

Bref, attendons d'en voir plus en espérant que le résultat sera meilleur à la sortie de Wonder Boy: Asha in Monster World en 2021 sur PS4, Switch et PC.