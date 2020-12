Wonder Boy: Asha in Monster World s'offre trois éditions physiques et des vinyles chez Strictly Limited Games, en précommande dès aujourd'hui !

Durant l'été, nous avons appris avec surprise le développement de Wonder Boy: Asha in Monster World, un remake en 2,5D de Monster World IV qui a jeté un froid à une partie des joueurs, justement en raison de sa direction artistique loin de faire l'unanimité. Dans tous les cas, ININ Games et Artdink viennent d'annoncer plusieurs éditions physiques qui plairont assurément aux collectionneurs.

Bon, une fois de plus, le communiqué parle plutôt de remastérisation, à vous de juger quel terme colle le mieux à cette production. Dans tous les cas, les versions PS4 et Switch vont avoir droit à des éditions standard, collector et méga-collector, toutes distribuées par Strictly Limited Games en 2021. Et même si vous avez du mal avec le style graphique, le jeu original Monster World IV sera inclus, directement sur la cartouche de la Switch et via un code de téléchargement pour la PS4 (dommage...). Du reste, voici ce que vous obtiendrez :

Édition physique standard (39,99 €, limitée à 3 500 exemplaires sur Switch et 1 700 sur PS4 à l'international) : Wonder Boy: Asha in Monster World ;

Monster World IV ;

Manuel dans un style Mega Drive ;

Jaquette alternative réversible ;

Numéroté individuellement. Édition collector (99,99 €, limitée à 2 500 exemplaires sur Switch et 1 200 sur PS4 à l'international) : Wonder Boy: Asha in Monster World ;

Monster World IV ;

Manuel dans un style Mega Drive ;

Boîte collector ;

Poster recto-verso ;

Carte de Monster World ;

2 OST (Originale + Remix) ;

Balle anti-stress Pepelogoo ;

Sticker ;

Artbook ;

Shikishi ;

Silhouette des personnages en acrylique ;

Magnet ;

Tampon.

Édition méga-collector (179,99 €, limitée à 999 exemplaires sur Switch et 499 sur PS4 à l'international) : Tout le contenu du collector ;

Figurines d'Asha et Pepelogoo de 18 cm ;

Boîtier dans un style Mega Drive avec illustration réversible ;

Packaging style console rappelant la Mega Drive ;

Certificat d'authenticité ;

Pin's d'Asha pixellisée ;

Carte d'enregistrement dans un style rétro ;

Sticker en vinyle pour console.

Au passage, quelques visuels de Wonder Boy: Asha in Monster World ont été partagés, à comparer avec d'autres de Wonder Boy IV. Pour rappel, ce sont des membres de l'équipe d'origine qui sont aux commandes, les personnages seront entièrement doublés et un mode Facile présent.

Enfin, un set de vinyles limité à 499 exemplaires sera également commercialisé au prix de 49,99 €. Vous pourrez d'ici quelques heures précommander tout cela sur la boutique de Strictly Limited Games. Il ne faudra pas traîner !

Sinon, Wonder Boy: The Dragon's Trap est vendu 22,99 € sur PS4 via Amazon.