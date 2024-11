Worlds Untold en pleine galère, sale temps pour les créateurs de Mass Effect

Alors que BioWare semble avoir renoué avec le succès grâce à Dragon Age: The Veilguard, les membres qui ont quitté le studio enchaînent les déconvenues. Hier, nous apprenions la fermeture de Humanoid Origin, un studio fondé par Casey Hudson, directeur de la trilogie Mass Effect, mais c'est un autre développeur qui fait parler de lui aujourd'hui.

En 2023, le scénariste des Mass Effect Mac Walters a fondé Worlds Untold, une division de NetEase Games. Le studio développait un jeu d'action et d'aventure dans un monde teinté de mystère, le projet était alléchant, mais voilà que Mac Walters annonce sur LinkedIn que Worlds Untold fait une pause à durée indéterminée dans la conception de ce jeu. Oui, ça sent le sapin, le studio cherche désormais un nouveau partenaire :

Il est difficile de trouver les bons mots pour cela, mais je voulais vous annoncer que nous avons pris la décision très difficile de suspendre les activités de Worlds Untold pendant que nous cherchons un nouveau partenaire pour nous aider à concrétiser notre vision. Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère, c’est un voyage profondément personnel, et nous sommes tous très fiers de tout ce que cette équipe a construit ensemble.

Entre-temps, les membres de notre incroyable équipe exploreront de nouvelles opportunités. Si vous êtes à la recherche de professionnels passionnés et talentueux, n’hésitez pas à me contacter - je serais honoré de vous mettre en contact avec certaines des meilleures personnes avec lesquelles j’ai jamais travaillé.

C’est un moment déchirant pour toutes les personnes impliquées, mais je suis profondément reconnaissant du soutien de nos partenaires, de nos amis et de notre famille, et du temps que nous avons passé ensemble à Worlds Untold. Bien que nous fassions une pause pour l’instant, il ne s’agit pas d’un au revoir, il y a plus à venir, et nous avons hâte de partager le prochain chapitre avec vous le moment venu.

Mac