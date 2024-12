Worldshards lance une économie complète en jeu avec des largages aériens pré-TGE pour tous les joueurs actifs

Article sponsorisé par WorldShards



Depuis son lancement, WorldShards a attiré des dizaines de milliers de joueurs et plus de 300 000 membres actifs de la communauté, réalisant plus de 4 millions de dollars de ventes en 2024 à travers diverses offres, notamment des boîtes à artefacts, des boîtes îles mystères et des boîtes de butin du fondateur — dont beaucoup se sont rapidement vendues, démontrant un fort intérêt de la communauté.

Voici une liste complète de ce qui est à venir avec la mise à jour du lancement de l'économie :

Récompenses de tokens proxy en jeu : le prochain lancement de l'économie en jeu inclura l'introduction des Proxy Tokens, qui seront disponibles à la mi-décembre. Ces tokens pourront être obtenus en participant activement à diverses mécaniques de jeu et joueront un rôle clé dans le parcours du joueur, servant de monnaie principale pour l'artisanat et les améliorations NFT, et seront entièrement convertibles en tokens de jeu à un ratio de 1:1 lors du TGE début 2025.

Accès d'essai gratuit de 30 jours : pour rendre le jeu encore plus accessible, WorldShards lève les exigences de code d'accès en décembre, permettant à tout le monde d'essayer le jeu avec un accès d'essai de 30 jours pour tous les utilisateurs, avec l'option de convertir l'essai en accès permanent si des critères d'activité en jeu sont remplis.

Largage aérien pour tous les joueurs actifs : en plus de tous les événements prévus pendant la Phase 2, chaque joueur actif, y compris ceux qui n'ont qu'un accès d'essai, participera à la campagne de largage aérien. L'activité des joueurs sert de principal indicateur de la campagne, donc même ceux qui ne possèdent ni n'utilisent de NFTs de collection seront éligibles pour le largage.

Tous les utilisateurs qui avaient déjà un accès complet au jeu reçoivent des packs de bienvenue qu'ils peuvent offrir à leurs amis, leur accordant un accès complet au jeu et 30 $ en devise premium appelée gems. De plus, tous les utilisateurs qui achèteront des packs de bienvenue à l'avenir recevront un bonus de +1 pack de bienvenue pour leurs amis.

WorldShards prévoit de continuer sa croissance sur le marché compétitif du web3 en ajoutant encore plus de fonctionnalités innovantes au jeu et à l'économie à l'avenir.

À propos de WorldShards : WorldShards est un MMORPG multiplateforme, développé par Lowkick Studio en partenariat avec Abu Dhabi Gaming. LowKick est un studio fondé par des vétérans expérimentés ayant travaillé sur World of Tanks, Allods Online, Lineage 2 et d'autres jeux vidéo à succès. Le projet a été lancé en partenariat avec la plateforme Open Loot, les créateurs de Big Time et du token $OL.

Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent visiter www.worldshards.online ou suivre WorldShards sur Discord et X.