WWE 2K22 : date de sortie, éditions spéciales et upgrade next-gen payante confirmées par un nouveau trailer

WWE 2K22 aura pris son temps avant de sortir, pour le plus grand plaisir des joueurs en attente de renouveau. Ce premier épisode signé Visual Concepts avait eu droit à un teaser mettant en scène Rey Mysterio en avril dernier, un court trailer de gameplay indiquant qu'il ne verrait pas le jour avant mars 2022 et enfin a une liste de son contenu et de ses innovations.

Place enfin aux choses sérieuses à l'occasion de la sortie d'une bande-annonce dénommée It Hits Different. Déjà, elle fixe la date de sortie au 11 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S : à priori, pas de version Switch dans les tuyaux. Les précommandes seront récompensées par l'offre de l'Undertaker Immortal Pack comprenant 3 variations de 3 personnages, 3 cartes EVO et une carte logo pour le mode Ma FACTION.

L'édition standard coûtera 69,99 €, mais vous pourrez ajouter 5 € sur la version numérique pour ajouter le Pack Rey Mysterio Starrcade '96 comprenant une version jouable de Rey Mysterio Starrcade '96 et une carte rubis Ma FACTION correspondante. Pour 79,99 €, vous pourrez vous offrir le Cross-Gen Digital Bundle pour pouvoir jouer sur deux générations de consoles de la même marque : l'upgrade next-gen sera donc bien payante, une constante chez 2K Games.

L'édition Deluxe à 99,99 € ajoute le Season Pass et un accès anticipé de 3 jours, tandis que l'édition nWo 4-Life à 119,99 € amène en plus les versions jouables de Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Syxx et Eric Bischoff, ainsi qu'un pack nWo renfermant un pack Ma FACTION Gold, la ceinture de titre nWo Wolfpac et surtout deux arènes WCW PPV célèbres.

Prenez les choses en main et contrôlez l'Univers de la WWE à votre guise. Combattez avec les Superstars et les légendes les plus réalistes de la WWE : The Rock, Sasha Banks, Goldberg, Brock Lesnar et bien plus encore. Revivez des moments clés de la carrière emblématique de Rey Mysterio dans le 2K Showcase et devenez une Superstar à coups de 619. Booyaka ! Prenez les décisions en tant que MG de la WWE dans Mon MG. Prenez les reines de Raw, SmackDown, NXT ou NXT UK et composez votre équipe ultime pour affronter les MG rivaux afin de construire la plus grande écurie de l'Univers WWE. Découvrez non pas une, mais deux aventures dans Mon ASCENSION, avec des scénarios uniques selon que vous incarnez un homme ou une femme, et façonnez votre parcours comme jamais auparavant. Le mode Création est de retour en version améliorée. Soyez vous-même ou quelqu'un de mieux. Puis montez sur le ring quand et où vous voulez à travers le monde. Pour la première fois dans la série, le tout nouveau mode Ma FACTION permet de construire une faction rivale de la nWo, avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières !

Les précommandes physiques ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez d'ici là vous tourner vers WWE 2K20 si vous êtes impatients : il est vendu à partir de 28,74 € sur Amazon.fr.