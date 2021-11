WWE 2K22 : un trailer de gameplay dévoile les nouveautés majeures, des modes inédits dans le lot

Nous n'avons pas eu de WWE 2K21, mais 2K Games et Visual Concepts espèrent bien relancer la franchise en force avec WWE 2K22. Le nouvel épisode se fait attendre, et prévoit de sortir en mars 2022. Il avait été dit qu'aucune nouvelle concrète du projet n'arriverait avant janvier, mais les développeurs n'ont pas réussi à tenir leur langue : ils ont sorti un trailer très instructif cette semaine revenant sur les 10 fonctionnalités et innovations majeures de ce volet.

Attendez-vous donc à :

Un moteur de jeu repensé ;

De nouvelles commandes (ajoutant notamment un bouton d'esquive) ;

Des graphismes épatants ;

Une présentation immersive ;

Un nouveau WWE 2K Showcase (qui devrait tourner autour de Rey Mysterio) ;

Le mode Ma FACTION ;

Le mode Mon ASCENSION ;

Le mode Univers ;

Un outil de création.

Plus de détails seront donnés au début de l'année prochaine, mais le site officiel en dit déjà plus sur les modes précédement nommés. Mon GM sera introduit pour la première fois dans la série, pour nous inviter à incarner le directeur général de la WWE, concevoir notre propre roster de superstars, gérer les contrats, organiser des matchs et proposer un spectacle de folie. Ma FACTION sera également ajouté pour nous faire gérer notre propre groupe de catcheurs personnalisable, à la D-Generation X, New World Order et The Corporation. Mon ASCENSION permettra lui de passer de rookie à légende en enchaînant les victoires et en créant notre propre histoire, le mode Univers fera son retour pour nous inviter à organiser nos propres rencontres, tandis que l'outil de création permettra bien évidemment de personnaliser des catcheurs.

En attendant la date de sortie et l'ouverture des précommandes, WWE Battlegrounds est disponible à partir de 13,33 € sur Amazon.fr.