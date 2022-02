WWE 2K22 : du vrai gameplay pour introduire les nouveautés sur le ring

Nous avons déjà eu des occasions de découvrir des séquences utilisant du moteur de jeu de WWE 2K22, que ce soit avec le trailer de novembre ou rapidement dans la bande-annonce accompagnant la date de sortie le mois dernier. Visual Concepts et 2K Games ont aussi remis le couvert il y a quelques jours avec une vidéo mise en scène mettant en lumière différentes superstars actuelles du catch.



Pour le gameplay pur et dur, il aura fallu attendre la présentation de cette semaine, longue de plus d'un quart d'heure, commentée par la directrice créative Lynell Jinks, la productrice artistique Christina Diem Pham, le designer principal Jason Vandiver, le producteur senior Jonathan Rivera et le designer senior Derek Donahue. Ils nous emmènent sur le ring pour dévoiler des parties sans chichi, histoire d'apprécier les améliorations en termes d'animations, de réactivité, d'éclairage, de physique des objets, de commandes défensives et plus encore.

La date de sortie de WWE 2K22, c'est pour ce 11 mars 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 59,99 € sur Amazon.fr.