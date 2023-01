WWE 2K23 : la date de sortie, les éditions spéciales et les nouveautés officialisées, John Cena à l'honneur

Après une fuite ce week-end, 2K Games vient de dévoiler, peut-être de manière anticipée, tout ce que nous voulions savoir sur WWE 2K23. Comme attendu, il fera la part belle à John Cena, qui sera au cœur d'un mode inédit retraçant ses 20 ans de carrière à la manière d'un documentaire sportif interactif.

L'épisode ajoutera aussi les matchs WarGames, un mode Mon MC où nous dirigeons notre propre show hebdomadaire, des cartes à collectionner dans le mode Ma FACTION, une superstar personnalisable à travers deux scénarios dans Mon ASCENSION, le retour de Mon Univers et plus encore. Un premier trailer et des images dévoilent déjà un aperçu du gameplay.



2K PRÉSENTE : LE DOCUMENTAIRE SPORTIF INTERACTIF

Revivez les grands moments et retrouvez les plus grands adversaires des 20 ans de carrière de John Cena à la WWE. Et pour la première fois dans la franchise, incarnez chaque adversaire remarquable, parmi les plus grandes stars de la WWE, pour éliminer M. Hustle, Loyauté et Respect.

100 % WARGAMES

Ce type de match plein d'action, très apprécié des fans, fait ses débuts dans WWE 2K23 et propose un chaos multijoueur époustouflant en 3v3 et 4v4, sur deux rings installés côte à côte et entourés d'une double cage en acier !

TON SHOW, TES CHOIX

Avec Mon MC, prenez la tête d'un show hebdomadaire et luttez contre des managers généraux rivaux pour prendre le pouvoir. Le jeu propose désormais un plus grand nombre de managers généraux, des options de show supplémentaires, plusieurs saisons, plus de cartes de match et plus de types de match pour un maximum de 4 joueurs.

TOUTES LES CARTES EN MAIN

Collectionnez et améliorez les cartes des Superstars et des Légendes de la WWE pour créer la faction ultime et lutter pour la domination mondiale dans Ma FACTION, qui propose désormais un mode multijoueur en ligne !

ÉCRIVEZ VOTRE AVENIR DANS Mon ASCENSION

Lancez-vous dans la WWE et bâtissez votre carrière de Superstar en prenant vos décisions au cours de deux scénarios distincts - The Lock et l'Héritage.

TOUT L'UNIVERS À VOS PIEDS

Le mode Univers de la WWE est le terrain de jeu idéal pour prendre la tête de la WWE, les rosters de Superstars, les combats, les champions, les shows hebdomadaires, et bien plus encore !