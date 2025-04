Xbox fait sa pub avec des rats et David Fincher

Microsoft nous a donné rendez-vous en juin prochain pour son Xbox Games Showcase 2025, suivi d'un The Outer Worlds 2 Direct, mais le constructeur met déjà le paquet sur la promotion de ses produits avec une nouvelle campagne publicitaire. Vous pouvez découvrir ci-dessous la pub Wake Up... avec des rats :

Après Daniel Kaluuya (Get Out) dans Power Your Dreams, un spot réalisé par Taika Waititi avec un chat DJ dans l'armure du Master Chief puis une plus récente publicité mettant en avant les jeux disponibles sur Xbox, Microsoft a cette fois fait appel à David Fincher et Romain Chassaing pour réaliser la publicité Wake Up. Si le premier est célèbre pour ses films cultes (Seven, Fight Club, Zodiac, Gone Girl, Alien 3), le second est justement spécialisé dans les publicités pour Winamax, Boursobank, U et les clips (Peon de Vald ft. Orelsan, entre autres). Le « conte de fées merveilleusement décalé » a un message simple : jouer à la Xbox vous redonne votre humanité, même si vous êtes un rat :

Horatio, un rat, retrouve son humanité grâce au plaisir du jeu vidéo. Nous suivons Horatio au cours d'une journée de folie : un trajet bondé, la corvée du bureau, un déjeuner précipité à son bureau. La monotonie est interrompue par l'apparition de mystérieux joueurs, les seuls humains que l'on croise parmi les rats. Après une longue journée, Horatio allume sa Xbox sur sa télévision OLED Samsung et retrouve ses amis. Une dose de divertissement bien nécessaire le transforme en l'humain qu'il a toujours été.

Eh oui, Microsoft en profite pour subtilement rappeler que son application Xbox est disponible sur les Smart TV de Samsung, vous pouvez ainsi jouer aux titres du Game Pass Ultimate sans console. D'ailleurs, le hardware de Microsoft est très discret dans cette publicité, avec seulement une manette et une Xbox Series X sans lecteur de disque. Le constructeur met l'accent sur sa marque Xbox, cependant, tout au long de la pub, Horatio croise des humains qui jouent aux jeux vidéo, notamment sur des consoles portables. Encore du teasing pour la prochaine machine de Microsoft ?

