Xbox Game Pass : les nouveautés de fin octobre 2022, avec 2 gros titres et des jeux pour Halloween

Un gros morceau arrive dans le Xbox Game Pass avec A Plague Tale: Requiem aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que Microsoft a prévu de chômer ces 2 prochaines semaines, lui qui nous prépare sinon un beau programme pour la deuxième moitié du mois d'octobre, forcément un peu placée sous le signe d’Halloween.

Nous pourrons ainsi jouer aux deux Amnesia et à SOMA dès jeudi, histoire de nous faire peur en cette période propice. L'autre bel ajout au service, c'est Persona 5 Royal, qui sera porté sur de nouvelles consoles ce vendredi. Le programme complet et la liste des départs sont disponibles ci-dessous.



Disponible

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Dans cette suite directe de A Plague Tale: Innocence, vous embarquerez pour un voyage bouleversant au sein d’un monde brutal à couper le souffle et découvrirez ce qu’il en coûte de sauver celles et ceux que vous aimez tout en luttant pour votre survie. Frappez depuis les ombres ou déchaînez les enfers grâce à une grande variété d’armes, d’outils et de pouvoirs issus d’un autre monde.

Prochainement

Amnesia: Collection (Cloud, Console & PC) – 20 octobre

Cette compilation contient trois jeux de la série Amnesia : The Dark Descent, A Machine For Pigs et Justine. Vivez l’horreur qui a démocratisé la révolution des Let’s Play, immergez-vous dans trois cauchemars vivants qui vous feront frissonner jusqu’à la moelle.

Amnesia: Rebirth (Cloud, Console & PC) – 20 octobre

Une nouvelle plongée dans les ténèbres par les créateurs de la série emblématique Amnesia. Un périple atroce à travers la désolation et le désespoir, qui explore les limites de la résilience humaine. Mode aventure disponible pour profiter de l’histoire et de l’aventure sans la partie horreur.

Phantom Abyss (Aperçu) (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 20 octobre

Un gigantesque jeu multijoueur asynchrone qui vous propulse dans des temples générés de manière procédurale. L’objectif est simple : récupérer les reliques sacrées qui sont cachées dans des salles pleines de dangers. Mais attention : vous n’aurez droit qu’à une seule tentative dans chaque temple. Et si vous vous contentez d’une relique intermédiaire, ou que vous échouez dans le temple, vous ne le reverrez plus jamais…

Soma (Cloud, Console & PC) – 20 octobre

Les créateurs d’Amnesia: The Dark Descent vous présentent Soma, un titre entre l’horreur et la science-fiction se déroulant sous les vagues de l’Océan Atlantique. La radio est hors service, les vivres commencent à manquer et les machines se prennent pour des humains. Le site sous-marin PATHOS-II est coupé de tout et il va vous falloir prendre de difficiles décisions. Que faire ? Qu’est-ce qui a du sens ? Pourquoi continuer de se battre ?

Persona 5 Royal (Cloud, Console & PC) – 21 octobre

Préparez-vous à découvrir le RPG plusieurs fois récompensé dans son édition ultime avec Persona 5 Royal, qui regorge de contenu téléchargeable ! Portez le masque de Joker et rejoignez les Voleurs Fantômes pour organiser des casses improbables, vous infiltrer dans des esprits corrompus et tenter de les faire changer !

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 octobre

Incarnez le détective dans trois affaires mystérieuses et loufoques ! Trouver des indices et interroger des suspects, c’est la routine pour une grenouille expérimentée. Frog Detective: The Entire Mystery rassemble les trois affaires de Frog Detective.

Gunfire Reborn (Cloud, Console & PC) – 27 octobre

Gunfire Reborn est un jeu d’aventure à niveaux mêlant tir à la première personne, roguelite et RPG. Vous prendrez le contrôle de héros uniques, chacun possédant diverses compétences, pour vivre des aventures à travers des niveaux générés de manière procédurale où vous pourrez utiliser des armes trouvées au hasard. Plus vous jouez, plus vous deviendrez puissant·e !

Signalis (Cloud, Console & PC) – 27 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Éveillez-vous de votre long sommeil et explorez un monde surréaliste rétrotechnologique dans la peau d’Elster, une technicienne Replika à la recherche de ses rêves oubliés. Découvrez de terrifiants secrets, des énigmes passionnantes, des créatures cauchemardesques dans cette expérience aussi mélancolique que crispante d’effroi cosmique, inspirée des classiques du survival-horror.

Au cas où vous l’auriez manqué

Coral Island (Aperçu) (PC) – Disponible

Il est temps de dire adieu à la métropole de Pokyo et d’entamer un nouveau chapitre de votre vie sur Coral Island ! Soyez qui vous voulez et créez la ferme de vos rêves, où vous cultiverez, prendrez soin de vos animaux et apprendrez à être plus en phase avec la nature. Contribuez à revitaliser le village voisin et les récifs de corail environnants et nouez des relations avec la cinquantaine de personnages qui vit sur Coral Island. Cultivez, décorez, fabriquez, explorez et détendez-vous. C’est vous qui choisissez votre avenir, et celui de Coral Island.

Contenu téléchargeable et mises à jour

No Man’s Sky : mise à jour Waypoint – Disponible

Accédez à l’univers de No Man’s Sky de n’importe où avec la mise à jour 4.0 : Waypoint ! Celle-ci améliore des éléments fondamentaux du gameplay, dont certains modes de jeu, la taille de l’inventaire et sa facilité d’utilisation, les étapes de votre périple, la possibilité d’enregistrer vos voyages dans un carnet et plus encore !

Sea of Thieves : The Herald of the Flame – Disponible jusqu’au 27 octobre

Le destin réserve de sombres secrets aux pirates suivant la piste d’un vieil ennemi. Empêchez l’accomplissement d’une prophétie et sauvez les mers désolées dans The Herald of the Flame, la huitième Aventure à durée limitée de Sea of Thieves, disponible jusqu’au 27 octobre !

Les Sims 4 : Au Travail – Disponible

Découvrez gratuitement l’extension Au Travail pour Les Sims 4 via le Game Pass Ultimate et EA Play. Le jeu complet est quant à lui dorénavant disponible gratuitement. Devenez médecin, détective, scientifique ou créez votre propre magasin pour devenir simflouzionnaire.

Minecraft Dungeons : Fauna Faire – 19 octobre

Rejoignez-nous pour la fête la plus extraordinaire de l’Overworld, qui offre des activités pour toutes et tous ! Découvrez la nouvelle Tour multijoueur, explorez la jungle de Treetop Tangle ou incarnez votre ennemi préféré. La foire regorge de surprises, qui choisirez-vous pour vous y accompagner ?

Age of Empires IV : Anniversary Edition – 25 octobre

Les membres du PC Game Pass et du Game Pass Ultimate pourront accéder à Age of Empires IV: Anniversary Edition, sans coût additionnel, à partir du 25 octobre. Cette édition vous proposera des manières familières comme inédites de faire prospérer votre empire, une grande quantité de contenu gratuit original ainsi que deux nouvelles civilisations : les Ottomans et les Maliens, des cartes inédites, des mises à jour supplémentaires pour le jeu et plus encore.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Fallout 76 : Pack 25e anniversaire – 27 octobre

Célébrez 25 ans de Nuka-Cola, de Deathclaws et de Terres Désolées avec le Pack 25e anniversaire de Fallout 76. Contient une apparence d’arme, des objets pour votre C.A.M.P., des lunchboxes et du chewing-gum ! Vous pourrez réclamer cet Avantage sur PC comme sur console !

Secret Neighbor : Pack Sportswear – 27 octobre

Aiguisez votre look avec le nouveau Pack Sportswear, qui contient deux ensembles inédits dédiés au Tennis et au Basketball. Vous obtiendrez également des tickets d’Arcade à dépenser dans le magasin du jeu et la nouvelle attitude “X” pour montrer à vos amis quelle est votre plateforme de jeu préférée !

Contrôles tactiles Xbox

Membres du Game Pass Ultimate, Slime Rancher 2 est désormais compatible avec les contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming ! Vous pourrez également jouer à Persona 5 Royal dès le 21 octobre et profiter de cinq configurations de contrôles tactiles pensées selon les activités en jeu. Jouez à ces titres sur xbox.com/play via votre navigateur, l’application Xbox Game Pass pour Android ou l’application Xbox pour PC, aucune manette n’est nécessaire !

Ils nous quittent le 31 octobre

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque. N’oubliez pas de vous y replonger avant qu’ils ne s’en aillent ! Comme toujours, les membres peuvent économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres pour les conserver dans leur collection.

Alan Wake: American Nightmare (Console & PC)

(Console & PC) Backbone (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Project Wingman (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Second Extinction (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Sniper Elite 4 (Console and Cloud)

(Console and Cloud) The Forgotten City (Cloud, Console & PC)

Nous serons très bientôt de retour avec toujours plus de jeux et d’Avantages !