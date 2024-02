RUMEUR sur le Xbox Game Pass : une partie des ajouts de février 2024 dévoilée, avec des zombies

En ce début de mois de février 2024 bien mouvementé du côté de Xbox en raison des rumeurs insistantes de l'arrivée de certaines exclusivités sur des plateformes concurrentes, les joueurs abonnés au PC/Xbox Game Pass vont évidemment pouvoir découvrir quelques nouveautés au sein du catalogue, dont deux étaient déjà à l'affiche lors de la présentation du programme de fin janvier. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, le leaker français billbil-kun a déjà vendu la mèche concernant certains titres qui seront présents, qu'il a partagés sur Dealabs.

Ainsi, il devrait être possible de s'amuser avec le remake de Resident Evil 3, l'assez récent Madden NFL 24 via EA Play et le jeu de gestion d'un restaurant PlateUp! de It's happening et Yogscast Games. Évidemment, d'autres devraient suivre et nous devrions si tout va bien les découvrir dès cet après-midi.

